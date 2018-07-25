На греческом острове нашли захоронение женщины с драгоценностями

На греческом острове Сикинос археологи обнаружили неповрежденную гробницу женщины. Ее нашли во время реставрационных работ в скрытом участке подземного склепа.

Об этом информирует The History Blog.

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Женщину похоронили вместе с золотыми браслетами, перстнями, бусами и брошью с рельефом. В могиле нашли стеклянные и металлические вазы и фрагменты погребальной одежды.



Драгоценность, которую нашли в могиле

Могилу нашли в археологической памятке Эпископи. Она была сначала мавзолеем римской эпохи, построенным в III веке нашей эры. Потом ее переделали в храм бога искусства Аполлона. В V веке храм превратили в христианскую церковь и добавили ей купол. Византийская церковь была сильно повреждена в результате землетрясения, здесь регулярно проходят реставрационные работы. Во время одной из реставраций ученые и нашли захоронение.



Раскопка могилы

Эксперты из Министерства культуры и археологической службы Киклад считают, что прямоугольная каменная гробница была умышленно скрыта, чтобы сохранить умершую и ее сокровища от мародеров.



Грецческий остров Сиконос

Время смерти женщины еще не установлено, но артефакты позволяют предположить, что захоронение относится к поздней античности. Археологи считают, что умершая женщина была значительной фигурой эпохи. Вероятно, знатная дама носила имя Нейко (Νεικώ) – такую надпись обнаружили возле ее гробницы.