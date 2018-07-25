14:05
25 июль 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
Киев
27°C
28°C 17°C
  • четверг
    26°C 19°C
  • пятница
    25°C 21°C
  • суббота
    27°C 20°C
подробнее
youtube @24
Loading...
google @24
RSS ЛЕНТА
Общий RSS
+feedly
Топ новости
+feedly
Видео новости
+feedly
Смотри онлайн онлайн
рус
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА
Прямая трансляция на
Последние выпуски
Вести Кремля. Электронные церковные колокола. Российский Илон Маск
Вєсті Кремля
21:31, 24 июля
Вести.UA. Музыкальный критик Гройсман. Бедная и лживая Тимошенко
Вєсті.UA
20:55, 24 июля
Как мажоритарные депутаты получают миллионы и превращают Украину в феодальное государство
ЦРУ
09:00, 20 июля
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 июля
Вспомнить Все. Студенческие отряды
Згадати все
00:40, 14 июля
Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
ДТП З HUMMER У КИЕВЕ ВОЙНА НА ДОНБАССЕ ГРЕЦИЯ ВАЛЮТА

На греческом острове нашли захоронение женщины с драгоценностями

79 Читати новину українською
Скелет погребенной женщины на греческом острове
Скелет погребенной женщины на греческом острове / www.thehistoryblog.com

На греческом острове Сикинос археологи обнаружили неповрежденную гробницу женщины. Ее нашли во время реставрационных работ в скрытом участке подземного склепа.

Об этом информирует The History Blog.

Читайте также: Пожар в Греции: последние новости, шокирующие фото и видео

Женщину похоронили вместе с золотыми браслетами, перстнями, бусами и брошью с рельефом. В могиле нашли стеклянные и металлические вазы и фрагменты погребальной одежды.

Коштовність, яку знайшли у могилі
Драгоценность, которую нашли в могиле

Могилу нашли в археологической памятке Эпископи. Она была сначала мавзолеем римской эпохи, построенным в III веке нашей эры. Потом ее переделали в храм бога искусства Аполлона. В V веке храм превратили в христианскую церковь и добавили ей купол. Византийская церковь была сильно повреждена в результате землетрясения, здесь регулярно проходят реставрационные работы. Во время одной из реставраций ученые и нашли захоронение.

Розкопка могили
Раскопка могилы

Эксперты из Министерства культуры и археологической службы Киклад считают, что прямоугольная каменная гробница была умышленно скрыта, чтобы сохранить умершую и ее сокровища от мародеров.

Грецький острів Сіконос
Грецческий остров Сиконос

Время смерти женщины еще не установлено, но артефакты позволяют предположить, что захоронение относится к поздней античности. Археологи считают, что умершая женщина была значительной фигурой эпохи. Вероятно, знатная дама носила имя Нейко (Νεικώ) – такую надпись обнаружили возле ее гробницы.

Теги: История Греция
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Новости за сегодня
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Публикации
Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
сегодня, 13:30 Самые громкие ДТП с "мажорами": чем все закончилось
Інна Жолобович 211
"Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
сегодня, 13:00 "Атошна" схема земельного "дерибану": на що готові піти ненажерливі чиновники
Тетяна Мартинюк 81
Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
сегодня, 12:01 Уроки войны: почему произошло окружение и не удался прорыв?
Юрій Бутусов 973
В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся
сегодня, 11:37 В Киеве Hummer насмерть сбил ребенка: в сети с яростью комментируют случившееся
460
Кирилл Островский: что известно о водителе Hummer, который насмерть сбил ребенка на переходе
сегодня, 11:21 Кирилл Островский: что известно о водителе Hummer, который насмерть сбил ребенка на переходе
2395
Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
 21 сентября 2016 , 04:19 13
"Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
 21 августа 2017 , 11:52
Число жертв взрыва в московском ресторане 9 января выросло до трех человек
 12 января 2012 , 11:47
Это прелюдия к захвату Гуама, – Ким Чен Ын о запуске баллистической ракеты
 30 августа 2017 , 08:08
Открывай легендарные места: Сопот
 9 апреля , 12:00
Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
 16 апреля , 15:00
Новости
Больше новостей
При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

Made by
Залиште відгук