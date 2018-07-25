На грецькому острові знайшли поховання жінки з коштовностями

На грецькому острові Сікінос археологи виявили неушкоджену гробницю жінки. Її знайшли під час реставраційних робіт у прихованій ділянці підземного склепу.

Про це інформує The History Blog.

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Жінку поховали разом з золотими браслетами, перснями, намистом і брошкою з рельєфом. У могилі знайшли скляні та металеві вази та фрагменти похоронного одягу.



Коштовність, яку знайшли у могилі

Могилу знайшли в археологічній пам'ятці Епіскопі. Вона була спочатку мавзолеєм римської епохи, побудованим в ІІІ столітті нашоі ери. Потім її переробили на храм бога мистецтва Аполлона. У V столітті храм перетворили на християнську церкву та додали до нього купол. Візантійська церква була сильно пошкоджена в результаті землетрусу, тут регулярно відбуваються реставраційні роботи. Під час однієї з реставрацій вчені і знайшли поховання.



Розкопка могили

Експерти з Міністерства культури і археологічної служби Кіклад вважають, що прямокутна кам'яна гробниця була навмисне прихована, щоб зберегти померлу та її скарби від мародерів.



Грецький острів Сіконос

Час смерті жінки ще не встановлений, але артефакти дозволяють припустити, що поховання належить до пізньої античності. Археологи вважають, що померла жінка була значною фігурою епохи. Імовірно, знатна дама носила ім'я Нейко (Νεικώ) – такий напис виявили біля її гробниці.