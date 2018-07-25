14:50
25 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
28°C 17°C
  • четвер
    26°C 19°C
  • п'ятниця
    25°C 21°C
  • субота
    27°C 20°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Електронні церковні дзвони. Російський Ілон Маск
Вєсті Кремля
21:30, 24 липня
Вєсті.UA. Музичний критик Гройсман. Бідна та брехлива Тимошенко
Вєсті.UA
20:52, 24 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ДТП З HUMMER У КИЄВІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРЕЦІЯ ВАЛЮТА

На грецькому острові знайшли поховання жінки з коштовностями

404 Читать новость на русском
Скелет похованої жінки на грецькому острові
Скелет похованої жінки на грецькому острові / www.thehistoryblog.com

На грецькому острові Сікінос археологи виявили неушкоджену гробницю жінки. Її знайшли під час реставраційних робіт у прихованій ділянці підземного склепу.

Про це інформує The History Blog.

Читайте також: Пожежа у Греції: останні новини, шокуючі фото і відео

Жінку поховали разом з золотими браслетами, перснями, намистом і брошкою з рельєфом. У могилі знайшли скляні та металеві вази та фрагменти похоронного одягу.

Коштовність, яку знайшли у могилі
Коштовність, яку знайшли у могилі

Могилу знайшли в археологічній пам'ятці Епіскопі. Вона була спочатку мавзолеєм римської епохи, побудованим в ІІІ столітті нашоі ери. Потім її переробили на храм бога мистецтва Аполлона. У V столітті храм перетворили на християнську церкву та додали до нього купол. Візантійська церква була сильно пошкоджена в результаті землетрусу, тут регулярно відбуваються реставраційні роботи. Під час однієї з реставрацій вчені і знайшли поховання.

Розкопка могили
Розкопка могили

Експерти з Міністерства культури і археологічної служби Кіклад вважають, що прямокутна кам'яна гробниця була навмисне прихована, щоб зберегти померлу та її скарби від мародерів.

Грецький острів Сіконос
Грецький острів Сіконос

Час смерті жінки ще не встановлений, але артефакти дозволяють припустити, що поховання належить до пізньої античності. Археологи вважають, що померла жінка була значною фігурою епохи. Імовірно, знатна дама носила ім'я Нейко (Νεικώ) – такий напис виявили біля її гробниці.

Теги: Греція Історія
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Вчені б'ють на сполох: світ перебуває на межі глобального стихійного лиха
 17 вересня 2017 , 11:52
ТОП-25 фільмів для святкового настрою
 7 січня 2015 , 11:10
Клінтон лідирує в 5 штатах за підсумками дострокового голосування
 8 листопада 2016 , 19:55
Фільм дня. "21" — пограбування, зняте на основі реальній подій
 11 січня 2015 , 23:30
Відкривай легендарні місця: Сади Hortulus Spectabilis
 16 квітня , 15:00
Відкривай легендарні місця: Сопот
 9 квітня , 12:00
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук