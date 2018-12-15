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      На Харьковщине экс-военный создает миниатюры о событиях новой истории Украины

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      Экс-военный из Харькова Роман Терещук создает символические композиции о войне и освобожденных городах. На полках мастера уже застыли Евромайдан, оккупация Крыма и АТО.

      Харьковский моделист создает миниатюрную копию стелы в луганском Счастье, которая иссеченна снарядами.

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      Роман уже раздал десяткам людей копии своих работ, а на днях передал стелу айдаровцу Николаю, который освобождал город от пророссийских боевиков.

      Харківський моделіст Роман Терещук
      Харьковский моделист Роман Терещук

      Роман увлекся моделистикой еще восемь лет назад. Историк по специальности начал собирать эпизоды военных конфликтов. Теперь на его полках и Вторая мировая, и события в Ирландии, и попытка переворота в Казахстане. В 2014 году появилась первая фигура, посвященная Украине.

      перша фігура, присвячена Україні
      Первая фигура, посвященная Украине

      Еще в 2011 году Роман пошел служить по контракту, а когда началась война в Донбассе, он был в усилении кордона на границе с Россией. Тогдашнее волнение тоже стало миниатюрой, он увековечил аэродром "Бельбек" и поступок летчика Юлия Мамчура – он пошел на "зеленых человечков" с флагом Украины, чтобы показать, что военные не боятся.

      Хотелось отдать какую-то дань уважения участникам тех событий, увековечить их поступки в такой небольшой миниатюре. Я сам тогда служил в зенитном полку в Харькове. Мы все наблюдали за этими событиями с телевизора, понимали, что это в любой момент может произойти с нами,
      – заметил моделист Роман Терещук.

      Свои фигурки Роман обычно раздает – волонтерам, ветеранам, военным. Впрочем, есть одна, которую моделист оставил себе – это диванный боец.

      Диванний експерт
      Диванный эксперт

      Сколько точно фигурок создал, Роман не считает. Гордится, что каждая из них уникальна и не повторяется. О собственном музее или выставке мужчина не мечтает, только хочет, чтобы его хобби радовало других.

      Теги: Новости Украины Украина – Россия война Война на Донбассе
      Источник: 24 канал
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