На Харківщині екс-військовий створює мініатюри про події нової історії України

Екс-військовий із Харкова Роман Терещук створює символічні композиції про війну та звільнені міста. На полицях майстра уже застигли Євромайдан, окупація Криму та АТО.

Харківський моделіст створює мініатюрну копію стели у луганському Щасті, яка посічена снарядами.

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Роман вже роздав десяткам людей копії своїх робіт, а днями передав стелу айдарівцю Миколі, який звільняв місто від проросійських бойовиків.



Харківський моделіст Роман Терещук

Роман захопився моделістикою ще вісім років тому. Історик за фахом почав збирати епізоди військових конфліктів. Тепер на його полицях і Друга світова, і події в Ірландії, і спроба перевороту в Казахстані. У 2014 році з'явилася перша фігура, присвячена Україні.



Перша фігура, присвячена Україні



Ще у 2011 році Роман пішов служити за контрактом, а коли почалася війна на Донбасі, він був у посиленні кордону на межі з Росією. Тодішнє хвилювання теж стало мініатюрою, він увічнив аеродром "Бельбек" і вчинок льотчика Юлія Мамчура – він пішов на "зелених чоловічків" з прапором України, щоби показати, що військові не бояться.

Хотілося віддати якусь данину поваги учасникам тих подій, увічнити їх вчинки у такій невеликій мініатюрі. Я сам тоді служив у зенітному полку у Харкові. Ми всі спостерігали за цими подіями з телевізора, розуміли, що це в будь-який момент може статися з нами,

– зауважив моделіст Роман Терещук.

Свої фігурки Роман зазвичай роздає - волонтерам, ветеранам, військовим. Втім, є одна, яку моделіст залишив собі – це диванний боєць.



Диванний експерт

Скільки точно фігурок створив, Роман не рахує. Пишається, що кожна з них унікальна і не повторюється. Про власний музей чи виставку чоловік не мріє, лише прагне, щоб його хобі радувало інших.