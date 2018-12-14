В ОРДЛО перекинули танки і розганяють фейки про хіматаку, – експерт

Найвища ступінь загрози масштабної російської агресії була в 2014 році і на початку 2015-го. Наразі на окупованих територіях відбулися масштабні військові навчання і ротація російських військових.

Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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Іловайськ, Дебальцеве – тоді Росія могла використати факт деморалізації ЗСУ і почати пряму інтервенцію проти України. Наразі – скупчення російської бронетехніки танків біля наших кордонів – це не нова військова база РФ. Вона функціонує з 2013 року, і саме її військові брали участь у бойових діях проти України,

– говорить Снєгирьов.

Водночас експерт наголошує: в ОРДЛО посилюють заходи безпеки начебто через можливу атаку ЗСУ. Зокрема, в листопаді і на початку грудня в "ЛНР" пройшли масштабні навчання бойовиків із використанням важкої бронетехніки, яку перекинуто з російської військової бази. Тоді ж пройшла ротація російських військових. Зараз на блокпостах збільшено кількість бойовиків.

Також в ОРДЛО і Росії розганяють фейки про хімічні атаку і екологічну катастрофу. Насправді, зауважує фахівець, негативні наслідки для екології можуть бути через випробування вибухівки хімзаводом "Зоря" в Рубіжному. Про що офіційно повідомили на самому заводі в листопаді.

Загроза екологічної катастрофи в ОРДЛО існує. На окупованих територіях – близько 50-ти підприємств промислового циклу, які відносять до критичної інфраструктури. Виробництво при певних обставинах – обстрілах може призвести до екологічної катастрофи. Це не тільки ядерні могильники. Крім того, ТЕС у Щасті на Луганщині працює на неякісному вугіллі, видобутому в російському Ростові. І це погіршує екологічний стан,

– зазначив Дмитро Снєгирьов.

Нагадаємо, міністр обороги Степан Полторак заявив, що Росія передислокувала близько до українського кордону балістичні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", які здатні нести ядерні боєголовки. Полторак наголосив, що провокація в Керченській протоці росіянам потрібна була для подальшого здійснення відкритої агресії щодо України.



Упродовж 13 грудня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосували заборонене мінськими угодами озброєння. Загинули двоє українських військових.