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      В ОРДЛО перекинули танки і розганяють фейки про хіматаку, – експерт

      768 Читать новость на русском
      Росія готується до наступу?
      Росія готується до наступу? / Фото з відкритих джерел

      Найвища ступінь загрози масштабної російської агресії була в 2014 році і на початку 2015-го. Наразі на окупованих територіях відбулися масштабні військові навчання і ротація російських військових.

      Про це 24 каналу розповів співголова ГІ "Права справа" Дмитро Снєгирьов.

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      Іловайськ, Дебальцеве – тоді Росія могла використати факт деморалізації ЗСУ і почати пряму інтервенцію проти України. Наразі – скупчення російської бронетехніки танків біля наших кордонів – це не нова військова база РФ. Вона функціонує з 2013 року, і саме її військові брали участь у бойових діях проти України,
      – говорить Снєгирьов.

      Водночас експерт наголошує: в ОРДЛО посилюють заходи безпеки начебто через можливу атаку ЗСУ. Зокрема, в листопаді і на початку грудня в "ЛНР" пройшли масштабні навчання бойовиків із використанням важкої бронетехніки, яку перекинуто з російської військової бази. Тоді ж пройшла ротація російських військових. Зараз на блокпостах збільшено кількість бойовиків.

      Також в ОРДЛО і Росії розганяють фейки про хімічні атаку і екологічну катастрофу. Насправді, зауважує фахівець, негативні наслідки для екології можуть бути через випробування вибухівки хімзаводом "Зоря" в Рубіжному. Про що офіційно повідомили на самому заводі в листопаді.

      Загроза екологічної катастрофи в ОРДЛО існує. На окупованих територіях – близько 50-ти підприємств промислового циклу, які відносять до критичної інфраструктури. Виробництво при певних обставинах – обстрілах може призвести до екологічної катастрофи. Це не тільки ядерні могильники. Крім того, ТЕС у Щасті на Луганщині працює на неякісному вугіллі, видобутому в російському Ростові. І це погіршує екологічний стан,
      – зазначив Дмитро Снєгирьов.

      Нагадаємо, міністр обороги Степан Полторак заявив, що Росія передислокувала близько до українського кордону балістичні оперативно-тактичні ракетні комплекси "Іскандер", які здатні нести ядерні боєголовки. Полторак наголосив, що провокація в Керченській протоці росіянам потрібна була для подальшого здійснення відкритої агресії щодо України.

      Упродовж 13 грудня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосували заборонене мінськими угодами озброєння. Загинули двоє українських військових.

      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Новини політики Операція Об'єднаних сил Екологія
      Джерело: 24 канал
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