Окупант почав активніше поширювати фейки про ЗСУ на Донбасі: в Міноборони назвали причину

Пропагандистські ЗМІ на Донбасі поширюють фейки про "наступ Збройних Сил України 14 – 15 грудня на Маріупольському напрямку".

Про це під час брифінгу повідомив речник прес-центру Міноборони полковник Дмитро Гуцуляк, посилаючись на інформацію Головного управління розвідки Міністерства оборони України, повідомляє УНН.

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За його словами, окупант нав'язує місцевому населенню неправдиву інформацію щодо дій Об’єднаних сил. Як зазначив речник, такі кроки робляться ворогом навмисно: вони мають на меті виправдати збільшення територій, на яких приховано розгортаються нові підрозділи російських окупаційних військ.

Водночас, як повідомляє Головне управління розвідки Міноборони України, у зазначені райони прибули знімальні групи російських пропагандистських "ЗМІ", якими вже підготовлені і розповсюджуються провокаційні та фейкові відеосюжети, у тому числі "про наступ Збройних Сил України 14 – 15 грудня ц.р. на Маріупольському напрямку,

– наголосив повідомив Дмитро Гуцуляк.

Ворог намагається використати маніпуляції для того, щоб посилити антиукраїнські настрої та запобігти зниженню "бойового духу" проросійських бойовиків.

Нагадаємо, проросійські бойовики передали Україні 42 ув'язнених з окупованого Луганська. Усі вони були засуджені ще до початку агресії РФ у 2014 року та висловили бажання відбувати покарання в українських в'язницях.