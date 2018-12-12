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      Проросійські бойовики передали Україні 42 ув'язнених: фото

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      З окупованого Луганська Україні передали 42 ув'язнених
      З окупованого Луганська Україні передали 42 ув'язнених / Фейсбук Ірини Геращенко

      З окупованого Луганська на підконтрольну Україні територію перемістили 42 ув'язнених. Усі вони були засуджені ще до початку агресії РФ у 2014 року та висловили бажання відбувати покарання в українських в'язницях.

      Про це перший заступниця голови Верховної Ради Ірина Геращенко заявила у Facebook.

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      Так, переміщення відбулося за участі уповноваженої ВР з прав людини Людмили Денісової, представників її офісу та представників СБУ, які працюють в гуманітарній групі в Мінську.

      Сьогодні в рамках домовленостей, раніше досягнутих на гуманітарній підгрупі в Мінську, відбулося переміщення засуджених ще до початку війни 2014 року, не пов‘язаних з конфліктом. На підконтрольну українській владі територію було переміщено 42 особи з окупованого Луганська,
      – написала Геращенко.

      За словами Денісової, це перший випадок передачі засуджених від проросійських бойовиків. Геращенко також додала, що на сьогодні близько 1000 осіб та їхніх родин звернулися про переміщення.

      Бойовики передали Україні 42 засуджених
      Ув'язнених засудили ще до початку агресії РФ/ Джерело: Фейсбук Ірини Геращенко

      Бойовики передали Україні 42 засуджених
      Таке переміщення відбувається вперше/ Джерело: Фейсбук Ірини Геращенко

      "Офіс омбудвумен готовий був розпочати цю роботу ще в травні. Я рада, що питання зсунулася з мертвої точки", – резюмувала перший віце-спікер парламенту. Переміщення засуджених до початку війни з окупованого Донецька продовжать у четвер, 13 грудня.

       

      Теги: Новини України Україна – Росія Новини Луганська Війна на Донбасі Ірина Геращенко Мінські домовленості
      Джерело: 24 Канал
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