Пророссийские боевики передали Украине 42 заключенных: фото
Из оккупированного Луганска на подконтрольную Украине территорию переместили 42 заключенных. Все они были осуждены еще до начала агрессии РФ в 2014 году и выразили желание отбывать наказание в украинских тюрьмах.
Об этом первый заместитель председателя Верховной Рады Ирина Геращенко заявила в Facebook.
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Так, перемещение произошло при участии уполномоченной ВР по правам человека Людмилы Денисовой, представителей ее офиса и представителей СБУ, которые работают в гуманитарной группе в Минске.
Сегодня в рамках договоренностей, ранее достигнутых на гуманитарной подгруппе в Минске, произошло перемещение осужденных еще до начала войны 2014 года, не связанных с конфликтом. На подконтрольную украинской власти территорию было перемещено 42 человека из оккупированного Луганска,
– написала Геращенко.
По словам Денисовой, это первый случай передачи осужденных от пророссийских боевиков. Геращенко также добавила, что на сегодня около 1000 человек и их семей обратились о перемещении.
Заключенных приговорили еще до начала агрессии РФ / источник: Фейсбук Ирины Геращенко
Такое перемещение происходит впервые/ Источник: Фейсбук Ирины Геращенко
"Офис омбудсвумен готов был начать эту работу еще в мае. Я рада, что вопрос сдвинулся с мертвой точки", – резюмировала первый вице-спикер парламента. Перемещение осужденных до начала войны из оккупированного Донецка продолжат в четверг, 13 декабря.
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