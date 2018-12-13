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      Ситуація на Донбасі: бойовики застосували заборонену зброю, проте зазнали поранень

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      Ситуація на Донбасі: бойовики застосували заборонені міномети, проте зазнали поранень
      Ситуація на Донбасі: бойовики застосували заборонені міномети, проте зазнали поранень / Ілюстративне фото

      Протягом середи, 12 грудня, російські окупаційні сили здійснили 7 обстрілів на Донбасі, застосувавши при цьому заборонену мінськими угодами зброю. На щастя, внаслідок обстрілів не постраждав жоден український військовий.

      Про це повідомляє прес-центр штабу Операції Об’єднаних сил.

      Проросійські бойовики вели обстріл з мінометів калібру 82 міліметри по позиціях бійців ООС неподалік Кримського та в районі Чермалика.

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      Російські окупанти також гатили з гранатометів різних систем, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї по Старогнатівці, Авдіївці, Тарамчуку.

      За інформацією української розвідки, протягом доби 2 окупанти отримали поранення.

      З початку доби четверга, 13 грудня, проросійські бойовики відкривали вогонь з мінометів калібру 82 міліметри в районі Гнутового. Втрат серед особового складу Об'єднаних сил немає.

       

       

      Теги: Новини України Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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