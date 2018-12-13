Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, однако получили ранения
В течение среды, 12 декабря, российские оккупационные силы осуществили 7 обстрелов на Донбассе, применив при этом запрещенное минским соглашением оружие. К счастью, в результате обстрелов не пострадал ни один украинский военный.
Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.
Пророссийские боевики вели обстрел из минометов калибра 82 миллиметра по позициям бойцов ООС неподалеку от Крымского и в районе Чермалыка.
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Российские оккупанты также били из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Старогнатовке, Авдеевке, Тарамчуке.
По информации украинской разведки, в течение суток 2 опупанта получили ранения.
С начала суток четверга, 13 декабря, пророссийские боевики открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра в районе Гнутово. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.