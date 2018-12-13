07:38
13 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: будущее российских ГРУшников. Исследование дыры в "Союзе"
      Вєсті Кремля
      23:18, 12 декабря
      Вести.UA Фокус-покус Насирова. Провал контрразведчика Семочко
      Вєсті.UA
      20:48, 12 декабря
      Аэродром страха: почему желанный аэропорт в Одессе опасен для мира
      ЦРУ
      09:00, 12 декабря
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      СТРЕЛЬБА В СТРАСБУРГЕ 11 ДЕКАБРЯ ИТОГИ 2018 ГОДА КОНФЛИКТ В АЗОВСКОМ МОРЕ РОМАН НАСИРОВ

      Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, однако получили ранения

      3 Читати новину українською
      Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенные минометы, однако получили ранения
      Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенные минометы, однако получили ранения / Иллюстративное фото

      В течение среды, 12 декабря, российские оккупационные силы осуществили 7 обстрелов на Донбассе, применив при этом запрещенное минским соглашением оружие. К счастью, в результате обстрелов не пострадал ни один украинский военный.

      Об этом сообщает пресс-центр штаба Операции Объединенных сил.

      Пророссийские боевики вели обстрел из минометов калибра 82 миллиметра по позициям бойцов ООС неподалеку от Крымского и в районе Чермалыка.

      Читайте также: На Донбассе ликвидировали снайпера, застрелившего Василия Слепака

      Российские оккупанты также били из гранатометов разных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия по Старогнатовке, Авдеевке, Тарамчуке.

      По информации украинской разведки, в течение суток 2 опупанта получили ранения.

      С начала суток четверга, 13 декабря, пророссийские боевики открывали огонь из минометов калибра 82 миллиметра в районе Гнутово. Потерь среди личного состава Объединенных сил нет.

       

       

      Теги: Операция Объединенных сил Война на Донбассе Новости Украины
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      12 декабря , 23:00 Многие ненавидят, кое-кто боится: кто с британских политиков сможет занять место Терезы Мэй
      Іван Яковина 177
      Главные новости 12 декабря: Сенцова наградили премией Сахарова и скандал с экс-полицейским
      12 декабря , 22:41 Главные новости 12 декабря: Сенцова наградили премией Сахарова и скандал с экс-полицейским
      147
      Президентом Украины может стать "темная лошадка"
      12 декабря , 21:26 Президентом Украины может стать "темная лошадка"
      Наталя Ромашова 1425
      Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      12 декабря , 21:00 Бізнес "зростає": як після скарги підприємця НАБУ моментально викрило директора-хабарника
      Олександра Дрік 157
      Почему почти у всех украинцев плохие зубы и как этому помочь: интервью с ведущим стоматологом
      12 декабря , 20:00 Почему почти у всех украинцев плохие зубы и как этому помочь: интервью с ведущим стоматологом
      Яніна Ткачук 506
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук