Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенное оружие, однако получили ранения

Ситуация на Донбассе: боевики применили запрещенные минометы, однако получили ранения / Иллюстративное фото

В течение среды, 12 декабря, российские оккупационные силы осуществили 7 обстрелов на Донбассе, применив при этом запрещенное минским соглашением оружие. К счастью, в результате обстрелов не пострадал ни один украинский военный.