В ОРДЛО перебросили танки и разгоняют фейки о химатаке, – эксперт

Самая высокая степень угрозы масштабной российской агрессии была в 2014 году и в начале 2015 года. Сейчас на оккупированных территориях прошли масштабные военные учения и ротация российских военных.

Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

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Иловайск, Дебальцево – тогда Россия могла использовать факт деморализации ВСУ и начать прямую интервенцию против Украины. Сейчас – скопление российской бронетехники танков у наших границ – это не новая военная база РФ. Она функционирует с 2013 года, и именно ее военные участвовали в боевых действиях против Украины,

– говорит Снегирев.

В то же время эксперт отмечает: в ОРДЛО усиливают меры безопасности якобы из-за возможной атаки ВСУ. В частности, в ноябре и в начале декабря в "ЛНР" прошли масштабные учения боевиков с использованием тяжелой бронетехники, переброшенной с российской военной базы. Тогда же прошла ротация российских военных. Сейчас на блокпостах увеличено количество боевиков.

Также в ОРДЛО и России разгоняют фейки о химической атаке и экологической катастрофе. На самом деле, отмечает специалист, негативные последствия для экологии могут быть из-за испытаний взрывчатки химзаводом "Заря" в Рубежном. О чем официально сообщили на самом заводе в ноябре.

Угроза экологической катастрофы в ОРДЛО существует. На оккупированных территориях – около 50-ти предприятий промышленного цикла, которые относят к критической инфраструктуре. Производство при определенных обстоятельствах – обстрелах, может привести к экологической катастрофе. Это не только ядерные могильники. Кроме того, ТЭС в Счастье на Луганщине работает на некачественном угле, добытому в российском Ростове. И это ухудшает экологическое состояние,

– отметил Дмитрий Снегирев.

Напомним, министр оборогом Степан Полторак заявил, что Россия передислоцировала поближе к украинской границе баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые способны нести ядерные боеголовки. Полторак отметил, что провокация в Керченском проливе россиянам нужна была для дальнейшего осуществления открытой агрессии в отношении Украины.



В течение 13 декабря боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применили запрещенное минскими соглашениями вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих.