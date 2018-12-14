23:24
14 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Бакланы разрушили стадион. Прихоти Рогозина
      Вєсті Кремля
      23:12, сегодня
      Вести.UA: Истинная сущность Рыбака. Фиговое правосудие
      Вєсті.UA
      22:22, сегодня
      Как иностранцы безнаказанно грабят украинскую землю и зарабатывают на этом миллионы
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 октября
      Вспомнить Все. Культуризм: как накачаться и не попасть в КГБ
      Згадати все
      23:30, 11 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      ТОМОС ПРОТЕСТЫ "ЖЕЛТЫХ ЖИЛЕТОВ" ИТОГИ 2018 ГОДА НЕПОГОДА В УКРАИНЕ

      В ОРДЛО перебросили танки и разгоняют фейки о химатаке, – эксперт

      76 Читати новину українською
      Россия готовится к наступлению?
      Россия готовится к наступлению? / Фото из открытых источников

      Самая высокая степень угрозы масштабной российской агрессии была в 2014 году и в начале 2015 года. Сейчас на оккупированных территориях прошли масштабные военные учения и ротация российских военных.

      Об этом 24 каналу рассказал сопредседатель ГИ "Правое дело" Дмитрий Снегирев.

      Читайте также: Победы-2018: о главных достижениях Украины в уходящем году

      Иловайск, Дебальцево – тогда Россия могла использовать факт деморализации ВСУ и начать прямую интервенцию против Украины. Сейчас – скопление российской бронетехники танков у наших границ – это не новая военная база РФ. Она функционирует с 2013 года, и именно ее военные участвовали в боевых действиях против Украины,
      – говорит Снегирев.

      В то же время эксперт отмечает: в ОРДЛО усиливают меры безопасности якобы из-за возможной атаки ВСУ. В частности, в ноябре и в начале декабря в "ЛНР" прошли масштабные учения боевиков с использованием тяжелой бронетехники, переброшенной с российской военной базы. Тогда же прошла ротация российских военных. Сейчас на блокпостах увеличено количество боевиков.

      Также в ОРДЛО и России разгоняют фейки о химической атаке и экологической катастрофе. На самом деле, отмечает специалист, негативные последствия для экологии могут быть из-за испытаний взрывчатки химзаводом "Заря" в Рубежном. О чем официально сообщили на самом заводе в ноябре.

      Угроза экологической катастрофы в ОРДЛО существует. На оккупированных территориях – около 50-ти предприятий промышленного цикла, которые относят к критической инфраструктуре. Производство при определенных обстоятельствах – обстрелах, может привести к экологической катастрофе. Это не только ядерные могильники. Кроме того, ТЭС в Счастье на Луганщине работает на некачественном угле, добытому в российском Ростове. И это ухудшает экологическое состояние,
      – отметил Дмитрий Снегирев.

      Напомним, министр оборогом Степан Полторак заявил, что Россия передислоцировала поближе к украинской границе баллистические оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер", которые способны нести ядерные боеголовки. Полторак отметил, что провокация в Керченском проливе россиянам нужна была для дальнейшего осуществления открытой агрессии в отношении Украины.

      В течение 13 декабря боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применили запрещенное минскими соглашениями вооружение. Погибли двое украинских военнослужащих.

       

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Война на Донбассе Экология Операция Объединенных сил
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 14 декабря: взрыв в Фастове, Косово создает армию и молебен в снегу от УПЦ МП
      сегодня , 22:51 Главные новости 14 декабря: взрыв в Фастове, Косово создает армию и молебен в снегу от УПЦ МП
      60
      Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      сегодня , 15:05 Российско-украинская война: как украинцы Кремль побеждали
      Євгенія Мазур 1249
      Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну
      сегодня , 22:30 Проблемы Великобритании: почему Тереза Мэй не спасёт свою страну
      Іван Яковина 71
      Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      сегодня , 22:00 Чому в Україні перестали саджати бойовиків та зрадників?
      Олексій Чибісов 467
      Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели
      сегодня , 21:48 Украинский порно рейтинг-2018: какую и почему "клубничку" смотрели
      Яніна Ткачук 663
      Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине
       20 ноября , 13:30
      Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы
       5 декабря , 15:08
      Донецкие террористы предоставили имена 409 пленных украинских военных (Список)
       13 сентября 2014 , 13:04 3
      Скандал с оффшорами вывел ирландцев на протесты
       4 апреля 2016 , 21:52
      Opel обвиняют в "дизельгейте"
       16 октября , 09:20
      "Флаг украинского флота, баннеры в честь ребят, отдавших жизнь ради своей страны": как Шахтер поднял на уши всю Украину
       28 ноября , 12:16
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук