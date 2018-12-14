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      Украина понесла тяжелые потери на Донбассе

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      На Донбассе погибли двое украинских военных
      На Донбассе погибли двое украинских военных / Фото из открытых источников

      В четверг, 13 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военных.

      Об этом сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

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      Один украинский военнослужащий погиб из-за враждебных действий пророссийских боевиков, а другой из-за проблем со здоровьем.

      13 декабря 2018 года во время выполнения боевого задания на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил одна из отдельных десантно-штурмовых бригад ДШВ ВС Украины потеряла двух собратьев. Один из них погиб в результате обстрела со стороны противника, второй – в результате сердечного приступа,
      – говорится в сообщении.

      В ВСУ выразили соболезнования родным и близким погибших десантников.

      Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в течение 13 декабря боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применили запрещенное минскими соглашениями вооружение. От вражеской пули снайпера погиб украинский военный.

      Теги: Новости Украины Война на Донбассе Жертвы Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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