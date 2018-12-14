Украина понесла тяжелые потери на Донбассе

В четверг, 13 декабря, в районе проведения Операции Объединенных сил на Донбассе погибли двое украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Командования Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

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Один украинский военнослужащий погиб из-за враждебных действий пророссийских боевиков, а другой из-за проблем со здоровьем.

13 декабря 2018 года во время выполнения боевого задания на линии соприкосновения в районе проведения операции Объединенных сил одна из отдельных десантно-штурмовых бригад ДШВ ВС Украины потеряла двух собратьев. Один из них погиб в результате обстрела со стороны противника, второй – в результате сердечного приступа,

– говорится в сообщении.

В ВСУ выразили соболезнования родным и близким погибших десантников.

Напомним, ранее 24 канал сообщал, что в течение 13 декабря боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применили запрещенное минскими соглашениями вооружение. От вражеской пули снайпера погиб украинский военный.