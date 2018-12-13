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      Сутки на Донбассе: вражеский снайпер застрелил бойца Объединенных сил

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      Вражеский снайпер застрелил бойца Объединенных сил
      Вражеский снайпер застрелил бойца Объединенных сил / narodna-pravda.ua

      В течение 13 декабря на востоке Украины от вражеской пули снайпера погиб военнослужащий Объединенных сил.

      Об этом сообщили в пресс-центре штаба операции Объединенных сил на своей Facebook-странице.

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      Известно, что в течение 13 декабря боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня, при этом 2 раза применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

      В частности, враг совершил обстрелы с миномета калибра 82 мм позиций Объединенных сил близ поселка Гнутово, что на мариупольском направлении,
      – рассказывают в штабе.

      Кроме того, опорные пункты украинских войск попали под огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия на донецком направлении, а именно в районе населенных пунктов Марьинка, Красногоровка, а также в районе населенного пункта Лебединский – на мариупольском направлении.

      В пресс-центре добавили, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

      К слову, ЕС выделил огромную сумму на гуманитарную помощь для Донбасса.

      Теги: Украина – Россия Новости Украины Операция Объединенных сил Жертвы Война на Донбассе Вооруженные силы Украины
      Источник: 24 канал
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