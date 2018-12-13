ЕС выделил огромную сумму на гуманитарную помощь для Донбасса

Евросоюз выделил дополнительные 4 миллиона евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса для того чтобы пережить зиму.

Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидис в Twitter.

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В рамках гуманитарной помощи ЕС планирует предоставлять жителям временно оккупированных территорий Донбасса обогреватели и другие товары, необходимые для того, чтобы пережить зиму. Кроме того, еврокомиссар добавил, что население на востоке Украины продолжает страдать после четырех лет конфликта, а ЕС продолжает поддерживать тех, кто в этом нуждается, где бы они ни были.

Это наш гуманитарный и моральный долг. Новое финансирование позволит нам обеспечить помощью население, проживающее на неподконтрольной украинской власти территории, где гуманитарная ситуация до сих пор очень сложная,

— сообщил Христос Стилианидис.

#EU announces additional €4M to continue #humanitarian assistance in eastern #Ukraine



With winter already upon us, we must make sure that we assist those most in need.



#solidarity around the world https://t.co/xeiEy2EQd8 — Christos Stylianides (@StylianidesEU) December 13, 2018

К слову, недавно через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проехало 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.