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      ЕС выделил огромную сумму на гуманитарную помощь для Донбасса

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      ЕС выделил огромную сумму на гуманитарную помощь для Донбасса
      ЕС выделил огромную сумму на гуманитарную помощь для Донбасса / pixabay.com

      Евросоюз выделил дополнительные 4 миллиона евро на гуманитарную помощь жителям Донбасса для того чтобы пережить зиму.

      Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи Христос Стилианидис в Twitter.

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      В рамках гуманитарной помощи ЕС планирует предоставлять жителям временно оккупированных территорий Донбасса обогреватели и другие товары, необходимые для того, чтобы пережить зиму. Кроме того, еврокомиссар добавил, что население на востоке Украины продолжает страдать после четырех лет конфликта, а ЕС продолжает поддерживать тех, кто в этом нуждается, где бы они ни были.

      Это наш гуманитарный и моральный долг. Новое финансирование позволит нам обеспечить помощью население, проживающее на неподконтрольной украинской власти территории, где гуманитарная ситуация до сих пор очень сложная,
      — сообщил Христос Стилианидис.

      К слову, недавно через контрольный пункт въезда-выезда "Новотроицкое" на временно оккупированную территорию Украины проехало 20 грузовых автомобилей с гуманитарной помощью.

      Теги: Война на Донбассе война Новости Украины Деньги Евросоюз
      Источник: 24 канал
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