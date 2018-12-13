19:14
13 груд 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      Дивись онлайн онлайн
      укр
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Майбутнє російських ГРУшників. Дослідження дірки в "Союзі"
      Вєсті Кремля
      23:15, 12 грудня
      Вєсті.UA: Фокус-покус Насірова. Провал контррозвідника Семочка
      Вєсті.UA
      20:46, 12 грудня
      Летовище страху: чому омріяний аеропорт в Одесі є небезпечним для світу
      ЦРУ
      09:00, 12 грудня
      Українці в очікуванні: про що мовчить Порошенко
      Підсумки дна
      19:00, 12 жовтня
      Згадати Все. Культуризм: як накачатися і не потрапити в КДБ
      Згадати все
      23:30, 11 грудня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ

      ЄС виділив величезну суму на гуманітарну допомогу для Донбасу

      1176 Читать новость на русском
      ЄС виділив величезну суму на гуманітарну допомогу для Донбасу
      ЄС виділив величезну суму на гуманітарну допомогу для Донбасу / pixabay.com

      Євросоюз виділив додаткові 4 мільйони євро на гуманітарну допомогу жителям Донбасу для того аби пережити зиму.

      Про це повідомлив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги Христос Стіліанідес у Twitter.

      Читайте також: Червоний Хрест скерував на Донбас велику гуманітарну допомогу

      У рамках гуманітарної допомоги ЄС планує надавати жителям тимчасово окупованих територій Донбасу обігрівачі та інші товари, необхідні для того, аби пережити зиму. Крім того, єврокомісар додав, що населення на сході України продовжує страждати після чотирьох років конфлікту, а ЄС продовжує підтримувати тих, хто цього потребує, де б вони не були.

      Це наш гуманітарний та моральний обов’язок. Нове фінансування дозволить нам забезпечити допомогою населення, що проживає на непідконтрольній українській владі території, де гуманітарна ситуація досі дуже складна,
      — повдомив Христос Стіліанідес.

      До слова, нещодавно через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України проїхало 20 вантажних автомобілів із гуманітарною допомогою.

      Теги: Новини України Гроші Війна на Донбасі війна Євросоюз
      Джерело: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)
       19 лютого 2015 , 13:34
      Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото
       20 жовтня , 09:33
      У Криму ввели режим "надзвичайної ситуації": там розпочалася засуха
       4 червня , 16:46
      Окупанти зазнали втрат на Донбасі
       10 грудня , 07:48
      Українцям дозволять їздити без "прав"
       21 вересня , 11:19
      Тренер Динамо не поїхав з командою на матч проти Шахтаря
       3 листопада , 13:53
      Новини
      Більше новин
      При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
      не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
      Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
      Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
      Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

      Made by
      Залиште відгук