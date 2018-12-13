ЄС виділив величезну суму на гуманітарну допомогу для Донбасу

Євросоюз виділив додаткові 4 мільйони євро на гуманітарну допомогу жителям Донбасу для того аби пережити зиму.

Про це повідомлив єврокомісар з питань гуманітарної допомоги Христос Стіліанідес у Twitter.

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У рамках гуманітарної допомоги ЄС планує надавати жителям тимчасово окупованих територій Донбасу обігрівачі та інші товари, необхідні для того, аби пережити зиму. Крім того, єврокомісар додав, що населення на сході України продовжує страждати після чотирьох років конфлікту, а ЄС продовжує підтримувати тих, хто цього потребує, де б вони не були.

Це наш гуманітарний та моральний обов’язок. Нове фінансування дозволить нам забезпечити допомогою населення, що проживає на непідконтрольній українській владі території, де гуманітарна ситуація досі дуже складна,

— повдомив Христос Стіліанідес.

#EU announces additional €4M to continue #humanitarian assistance in eastern #Ukraine



With winter already upon us, we must make sure that we assist those most in need.



#solidarity around the world https://t.co/xeiEy2EQd8 — Christos Stylianides (@StylianidesEU) December 13, 2018

До слова, нещодавно через контрольний пункт в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" на тимчасово окуповану територію України проїхало 20 вантажних автомобілів із гуманітарною допомогою.