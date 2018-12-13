Доба на Донбасі: ворожий снайпер застрелив бійця Об'єднаних сил
Протягом 13 грудня на сході України від ворожої кулі снайпера загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.
Про це повідомлили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил на своїй Facebook-сторінці.
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Відомо, що упродовж 13 грудня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосували заборонене мінськими угодами озброєння.
Зокрема, ворог здійснив обстріли з міномету калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил неподалік селища Гнутове, що на Маріупольському напрямку,
– розповідають у штабі.
Крім того, опорні пункти українських військ потрапили під вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Донецькому напрямку, а саме в районі населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, а також в районі населеного пункту Лебединське – на Маріупольському напрямку.
У прес-центрі додали, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.
До слова, ЄС виділив величезну суму на гуманітарну допомогу для Донбасу.