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      Доба на Донбасі: ворожий снайпер застрелив бійця Об'єднаних сил

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      Ворожий снайпер застрелив бійця Об'єднаних сил
      Ворожий снайпер застрелив бійця Об'єднаних сил / narodna-pravda.ua

      Протягом 13 грудня на сході України від ворожої кулі снайпера загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

      Про це повідомлили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил на своїй Facebook-сторінці.

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      Відомо, що упродовж 13 грудня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосували заборонене мінськими угодами озброєння.

      Зокрема, ворог здійснив обстріли з міномету калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил неподалік селища Гнутове, що на Маріупольському напрямку,
      – розповідають у штабі.

      Крім того, опорні пункти українських військ потрапили під вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Донецькому напрямку, а саме в районі населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, а також в районі населеного пункту Лебединське – на Маріупольському напрямку.

      У прес-центрі додали, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

      До слова, ЄС виділив величезну суму на гуманітарну допомогу для Донбасу.

      Теги: Новини України Україна – Росія Збройні сили України Війна на Донбасі Жертви Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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