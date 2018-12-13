Доба на Донбасі: ворожий снайпер застрелив бійця Об'єднаних сил

Протягом 13 грудня на сході України від ворожої кулі снайпера загинув військовослужбовець Об'єднаних сил.

Про це повідомлили у прес-центрі штабу операції Об'єднаних сил на своїй Facebook-сторінці.

Читайте також: Скандальну українську журналістку-сепаратистку депортують з РФ

Відомо, що упродовж 13 грудня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосували заборонене мінськими угодами озброєння.

Зокрема, ворог здійснив обстріли з міномету калібру 82 мм позицій Об'єднаних сил неподалік селища Гнутове, що на Маріупольському напрямку,

– розповідають у штабі.

Крім того, опорні пункти українських військ потрапили під вогонь з гранатометів, великокаліберних кулеметів і стрілецької зброї на Донецькому напрямку, а саме в районі населених пунктів Мар'їнка, Красногорівка, а також в районі населеного пункту Лебединське – на Маріупольському напрямку.

У прес-центрі додали, що ситуація в районі проведення ООС залишається під контролем українських військових.

До слова, ЄС виділив величезну суму на гуманітарну допомогу для Донбасу.