Україна зазнала важких втрат на Донбасі

У четвер, 13 грудня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі загинули двоє українських військових.

Про це повідомляє прес-служба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

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Один український військовослужбовець загинув через ворожі дії проросійських бойовиків, а інший через проблеми зі здоров'ям.

13 грудня 2018 року під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил одна з окремих десантно-штурмових бригад ДШВ ЗС України втратила двох побратимів. Один з них загинув внаслідок обстрілу з боку противника, другий – внаслідок серцевого нападу,

– йдеться у повідомленні.

У ЗСУ висловили співчуття рідним та близьким загиблих десантників.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що упродовж 13 грудня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосували заборонене мінськими угодами озброєння. Від ворожої кулі снайпера загинув український військовий.