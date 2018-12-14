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      ПІДСУМКИ 2018 РОКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ РОМАН НАСІРОВ ГРИП В УКРАЇНІ

      Україна зазнала важких втрат на Донбасі

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      На Донбасі загинули двоє українських військових
      На Донбасі загинули двоє українських військових / Фото з відкритих джерел

      У четвер, 13 грудня, в районі проведення Операції Об’єднаних сил на Донбасі загинули двоє українських військових.

      Про це повідомляє прес-служба Командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

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      Один український військовослужбовець загинув через ворожі дії проросійських бойовиків, а інший через проблеми зі здоров'ям.

      13 грудня 2018 року під час виконання бойового завдання на лінії зіткнення в районі проведення операції Об’єднаних сил одна з окремих десантно-штурмових бригад ДШВ ЗС України втратила двох побратимів. Один з них загинув внаслідок обстрілу з боку противника, другий – внаслідок серцевого нападу,
      – йдеться у повідомленні.

      У ЗСУ висловили співчуття рідним та близьким загиблих десантників.

      Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що упродовж 13 грудня бойовики 9 разів порушили режим припинення вогню, при цьому 2 рази застосували заборонене мінськими угодами озброєння. Від ворожої кулі снайпера загинув український військовий.

      Теги: Новини України Жертви Збройні сили України Війна на Донбасі
      Джерело: 24 канал
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