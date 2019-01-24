На Харьковщине столкнулись два военных автомобиля: есть погибший

В Харьковской области на трассе "Одесса-Мелитополь" вблизи села Казачьи Лагеря столкнулись два военных автомобиля: один человек погиб, трое получили травмы.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.

Предварительно, военный автомобиль "Урал" внезапно остановился из-за того, что у него во время движения открылся капот. Тогда в него врезался "КамАЗ", который двигался позади.

В результате столкновения трое военнослужащих получили травмы. Один из пассажиров "КамАЗа", военнослужащий по контракту, погиб.

Государственным бюро расследований начато уголовное производство по ст. 415 УК (нарушение правил вождения).