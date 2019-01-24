На Харьковщине столкнулись два военных автомобиля: есть погибший
В Харьковской области на трассе "Одесса-Мелитополь" вблизи села Казачьи Лагеря столкнулись два военных автомобиля: один человек погиб, трое получили травмы.
Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции Харьковской области.
Предварительно, военный автомобиль "Урал" внезапно остановился из-за того, что у него во время движения открылся капот. Тогда в него врезался "КамАЗ", который двигался позади.
В результате столкновения трое военнослужащих получили травмы. Один из пассажиров "КамАЗа", военнослужащий по контракту, погиб.
Государственным бюро расследований начато уголовное производство по ст. 415 УК (нарушение правил вождения).
Источник: 24 Канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии
Выходные дни-2018: календарь праздников в Украине20 ноября 2018 , 13:30
Как получить биометрический заграничный паспорт: процедура, цены, нюансы5 декабря 2018 , 15:08
На Днепропетровщине в результате взрыва на шахте "Западно-Донбасская" погиб горняк19 апреля 2012 , 17:40
Mam.ua объявляет конкурс детского рисунка "Безопасность на дороге зависит от каждого!"15 ноября 2012 , 13:09
Зинченко вряд ли перейдет в испанский клуб – известная причина, которая тормозит трансфер11 ноября 2018 , 10:25
Президент и игроки Динамо встретятся с детьми, которые пострадали от аварии на Чернобыльской АЭС26 декабря 2018 , 13:57