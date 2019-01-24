На Харківщині зіткнулися два військових автомобілі: є загиблий

У Харківській області на трасі "Одеса-Мелітополь" поблизу села Козачі Лагері зіткнулися два військових автомобілі: одна людина загинула, троє отримали травми.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Харківської області.

Попередньо, військовий автомобіль "Урал" раптово зупинився через те, що у нього під час руху відкрився капот. Тоді у нього врізався "КамАЗ", який рухався позаду.

У результаті зіткнення троє військовослужбовців отримали травми. Один із пасажирів "КамАЗу", військовослужбовець за контрактом, загинув.

Державним бюро розслідувань розпочато кримінальне провадження за ст. 415 ККУ (порушення правил водіння).