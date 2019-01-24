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      На Харківщині зіткнулися два військових автомобілі: є загиблий

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      У результаті ДТП загинув військовослужбовець-контрактник
      У результаті ДТП загинув військовослужбовець-контрактник / hromadske-uman

      У Харківській області на трасі "Одеса-Мелітополь" поблизу села Козачі Лагері зіткнулися два військових автомобілі: одна людина загинула, троє отримали травми.

      Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Харківської області.

      Попередньо, військовий автомобіль "Урал" раптово зупинився через те, що у нього під час руху відкрився капот. Тоді у нього врізався "КамАЗ", який рухався позаду.

      У результаті зіткнення троє військовослужбовців отримали травми. Один із пасажирів "КамАЗу", військовослужбовець за контрактом, загинув.

      Державним бюро розслідувань розпочато кримінальне провадження за ст. 415 ККУ (порушення правил водіння).

      Теги: Новини України Збройні сили України Жертви Аварії та ДТП
      Джерело: 24 Канал
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