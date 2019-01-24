На Харківщині зіткнулися два військових автомобілі: є загиблий
У Харківській області на трасі "Одеса-Мелітополь" поблизу села Козачі Лагері зіткнулися два військових автомобілі: одна людина загинула, троє отримали травми.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції Харківської області.
Попередньо, військовий автомобіль "Урал" раптово зупинився через те, що у нього під час руху відкрився капот. Тоді у нього врізався "КамАЗ", який рухався позаду.
У результаті зіткнення троє військовослужбовців отримали травми. Один із пасажирів "КамАЗу", військовослужбовець за контрактом, загинув.
Державним бюро розслідувань розпочато кримінальне провадження за ст. 415 ККУ (порушення правил водіння).
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі
КАРТА СИТУАЦІЇ НА ДОНБАСІ. 19 ЛЮТОГО (Інфографіка)19 лютого 2015 , 13:34
Зірка "Дизель Шоу" Марина Поплавська загинула у ДТП: фото20 жовтня 2018 , 09:33
Які контракти на транзит газу до Європи вигідні Україні23 січня , 07:02
Що зникло з Києво-Печерської лаври: з’явились деталі11 січня , 20:53
Екс-форвард збірної України відзначився черговим голом – він серед найкращих снайперів іноземного чемпіонату3 грудня 2018 , 13:00
Шахраї пропонують допомогу у розмитненні "євроблях"3 грудня 2018 , 16:54