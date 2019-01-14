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      На Харьковщине в ужасном ДТП погибли четверо людей: фото с места аварии

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      На Харьковщине в ДТП погибли четыре человека
      На Харьковщине в ДТП погибли четыре человека / hk.npu.gov.ua

      В Харьковской области вблизи города Чугуева произошла серьезная авария с участием двух машин, в результате которой погибли четыре человека.

      Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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      ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легковушки Hyundai произошло на автодороге недалеко от города Чугуев 14 января около 08:00,
      – говорится в сообщении.

      По информации правоохранителей, по предварительным данным, детей среди погибших нет.

      Сейчас полицейские осматривают место трагедии и устанавливают все причины ДТП.


      Смертельное ДТП на Харьковщине


      В Харьковской области в аварии погибли четыре человека

      Теги: Новости Украины Полиция Жертвы Аварии и ДТП
      Источник: 24 канал
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