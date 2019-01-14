На Харьковщине в ужасном ДТП погибли четверо людей: фото с места аварии

В Харьковской области вблизи города Чугуева произошла серьезная авария с участием двух машин, в результате которой погибли четыре человека.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Харьковской области.

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ДТП с участием микроавтобуса Volkswagen и легковушки Hyundai произошло на автодороге недалеко от города Чугуев 14 января около 08:00,

– говорится в сообщении.

По информации правоохранителей, по предварительным данным, детей среди погибших нет.

Сейчас полицейские осматривают место трагедии и устанавливают все причины ДТП.



Смертельное ДТП на Харьковщине