На Харківщині у жахливій ДТП загинули четверо людей: фото з місця аварії

У Харківській області поблизу міста Чугуєва сталася серйозна аварія за участю двох машин, внаслідок якої загинули чотири людини.

Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

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ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen та легковика Hyundai сталася на автошляху неподалік міста Чугуїв 14 січня близько 08:00,

– йдеться у повідомленні.

За інформацією правоохоронців, за попередніми даними, дітей серед загиблих немає.

Наразі поліцейські оглядають місце трагедії та встановлюють усі причини ДТП.



Смертельна ДТП на Харківщині