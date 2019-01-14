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      На Харківщині у жахливій ДТП загинули четверо людей: фото з місця аварії

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      На Харківщині у ДТП загинуло чотири особи
      На Харківщині у ДТП загинуло чотири особи / hk.npu.gov.ua

      У Харківській області поблизу міста Чугуєва сталася серйозна аварія за участю двох машин, внаслідок якої загинули чотири людини.

      Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.

      Читайте також: У Києві на засніженій дорозі перекинулась іномарка: фото з місця ДТП

      ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen та легковика Hyundai сталася на автошляху неподалік міста Чугуїв 14 січня близько 08:00,
      – йдеться у повідомленні.

      За інформацією правоохоронців, за попередніми даними, дітей серед загиблих немає.

      Наразі поліцейські оглядають місце трагедії та встановлюють усі причини ДТП.


      Смертельна ДТП на Харківщині


      У Харківській області в аварії загинули чотири особи

      Теги: Новини України Поліція Аварії та ДТП Жертви
      Джерело: 24 канал
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