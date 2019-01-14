На Харківщині у жахливій ДТП загинули четверо людей: фото з місця аварії
У Харківській області поблизу міста Чугуєва сталася серйозна аварія за участю двох машин, внаслідок якої загинули чотири людини.
Про це повідомляє прес-служба поліції Харківської області.
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ДТП за участю мікроавтобуса Volkswagen та легковика Hyundai сталася на автошляху неподалік міста Чугуїв 14 січня близько 08:00,
– йдеться у повідомленні.
За інформацією правоохоронців, за попередніми даними, дітей серед загиблих немає.
Наразі поліцейські оглядають місце трагедії та встановлюють усі причини ДТП.
Смертельна ДТП на Харківщині
У Харківській області в аварії загинули чотири особи
Джерело: 24 канал
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