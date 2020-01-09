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      На Херсонщине епископ ПЦУ сбил человека на светофоре

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      Епископ ПЦУ сбил человека на светофоре / religionpravda.com.ua

      На Херсонщине в селе Чернобаевка произошло ДТП с участием епископа ПЦУ Бориса, который сбил человека на пешеходном переходе.

      ДТП случилось еще 13 декабря 2019 года, сообщает издание "Религиозная правда", которому информацию и фотографии с места аварии предоставил источник в полиции Херсонской области.

      Установлено, что владыка Борис (в миру Владимир Харко Юрьевич) за рулем автомобиля Peugeot expert совершил наезд на пешехода на светофоре.

      Скорая забрала пострадавшего в областную больницу. Предварительный диагноз – закрытая черепно-мозговая травма, перелом ноги, ушибы мягких тканей.

      Правоохранители опросили свидетелей и проверили частную камеру наблюдения. На месте работала следственно-оперативная группа.

      Свидетели отмечают, что пешеход находился в нетрезвом состоянии, однако, владыка Борис говорит, что этот факт не был подтвержден экспертизой.

      Епископ подтвердил изданию факт ДТП и рассказал детали произошедшего. По его словам, он двигался на зеленый свет и в сумерках не увидел человека, который стоял на пешеходном переходе.

      По словам очевидицы, местной учительницы, мужчина, которого сбили, несколько раз ходил по переходу туда-обратно, а перед самой аварией просто остался стоять на проезжей части.

      Владыка Борис говорит, что это подтверждают кадры с камеры наблюдения, на которых видно, что пешеход выходит на переход, останавливается и 4 секунды стоит неподвижно.

      Вы понимаете, что это сумерки, плохо видно, я еду на зеленый сигнал светофора, и поздно увидел его. В таких условиях, когда сумерки, трудно заметить издалека стоящего человека, не двигающегося, еще в одежде, цвет которой сливается с цветом асфальта,
      - объясняет епископ, отметив, что скорость движения его авто была в определенных законодательством пределах.

      Источник в правоохранительных органах отметил, что следствие устанавливает, на какой сигнал светофора ехал епископ.

      Авария с участием епископа произошла по дороге на Архиерейский Собор ПЦУ. По возвращении из Киева владыка Борис посетил пострадавшего в больнице и оплатил за две операции, стоившие чуть более тысячи долларов.

      По словам владыки, правоохранители не связывались с ним и ничего не сообщали о расследовании, впрочем, по данным религиозной правды, уголовное производство было начато.

      Епископ возмутился по поводу ареста своего автомобиля, с которым были проведены все необходимые мероприятия, после чего микроавтобус с разбитым окном был брошен под открытым небом на штрафплощадке. "Нет гарантий по сохранению моего имущества. Я расцениваю это как препятствование моей деятельности", – подчеркнул епископ.

      Херсонский епископ Борис имел очень стремительный карьерный рост в УАПЦ – в 2015 году фактически за месяц из мирянина он стал епископом.

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      Теги: Новости Украины Православная церковь Украины Новости Херсона Аварии и ДТП
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