На Херсонщині єпископ ПЦУ збив людину на світлофорі

На Херсонщині в селі Чорнобаївка трапилась ДТП за участі єпископа ПЦУ Бориса, який збив людину на пішохідному переході.

ДТП трапилася ще 13 грудня 2019 року, повідомляє видання "Релігійна правда", якому інформацію та фотографії з місця аварії надало джерело у поліції Херсонської області.

Встановлено, що владика Борис (у миру Харко Володимир Юрійович) за кермом автомобіля Peugeot expert скоїв наїзд на пішохода на світлофорі.

Швидка забрала постраждалого до обласної лікарні. Попередній діагноз – закрита черепно-мозкова травма, перелом ноги, забої м’яких тканин.

Правоохоронці опитали свідків та перевірили приватну камеру спостереження. На місці працювала слідчо-оперативна група.

Свідки зазначають, що пішохід перебував у нетверезому стані, однак, владика Борис каже, що цей факт не був підтверджений експертизою.

Єпископ підтвердив виданню факт ДТП та розповів деталі події. За його словами, він рухався на зелене світло й у сутінках не побачив людину, яка стояла на пішохідному переході.

За словами очевидиці, місцевої вчительки, чоловік, якого збили, декілька разів ходив переходом туди-назад, а перед самою аварією просто лишився стояти на проїжджій частині.

Владика Борис каже, що це підтверджують кадри з камери спостереження, на яких видно, що пішохід виходить на перехід, зупиняється і 4 секунди стоїть нерухомо.

Ви розумієте, що це сутінки, погано видно, я їду на зелений сигнал світлофора, і запізно побачив його. У таких умовах, коли сутінки, важко помітити здалеку людину, яка стоїть, не рухається, ще в одягу, колір якого зливається з кольором асфальту,

– пояснює єпископ, наголосивши, що швидкість руху його авто була у визначених законодавством межах.

Джерело у правоохоронних органах наголосило, що наразі слідство встановлює, на який сигнал світлофора їхав єпископ.

Аварія за участі єпископа сталася дорогою на Архієрейський Собор ПЦУ. Після повернення із Києва владика Борис відвідав потерпілого у лікарні та сплатив за дві операції, що коштували трохи більше тисячі доларів.

За словами владики, правоохоронці не зв’язувались з ним і нічого не повідомляли щодо розслідування, втім, за даними Релігійної правди, кримінальне провадження було розпочате.

Єпископ обурився щодо арешту свого автомобіля, з яким були проведені усі необхідні заходи, після чого мікроавтобус з розбитим вікном було кинуто просто неба на штрафмайданчику. "Немає гарантій щодо збереження мого майна. Я розцінюю це як перешкоджання моїй діяльності", – наголосив єпископ.

Херсонський єпископ Борис мав дуже стрімке кар’єрне зростання в УАПЦ – 2015 року фактично за місяць із мирянина він став єпископом.