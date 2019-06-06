На Херсонщине легковушка въехала в людей на остановке: есть погибшие (фото)

На Херсонщине вблизи села Николаевка произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли два человека, еще один человек был госпитализирован.

Так, автомобиль Volkswagen Passat B6 столкнулся с "ВАЗ 2106", в результате чего иномарка выехала на обочину и врезалась в остановку общественного транспорта.

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35-летний мужчина погиб на месте, его 29-летняя сестра, получив тяжелые черепно-мозговые травмы, скончалась в больнице. Еще один пострадавший сейчас в райбольнице в тяжелом состоянии. У него серьезная травма позвоночника.



Авария на Херсонщине

По словам правоохранителей, оба водителя были трезвые. Сейчас полиция выясняет, по чьей вине произошла авария. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок до 10 лет.



В результате ДТП погибли 2 человека