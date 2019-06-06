18:31
6 июнь 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Страшное оружие Путина. Видеоигра с обнаженным Сталиным
      Вєсті Кремля
      22:51, 5 июня
      Вести.UA: У Кличко появился новый брат. Савченко роет себе яму
      Вєсті.UA
      22:07, 5 июня
      Тихий бизнес МВД: как владельцам авто не попасть в руки мошенников
      ЦРУ
      09:00, 5 июня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Все: Как боролись в Союзе с расхитителями соцсобственности
      Згадати все
      23:56, 31 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины
      УБИЙСТВО МАЛЬЧИКА В ПЕРЕЯСЛАВЕ-ХМЕЛЬНИЦКОМ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019

      На Херсонщине легковушка въехала в людей на остановке: есть погибшие (фото)

      112 Читати новину українською
      На Херсонщине легковушка въехала в людей на остановке
      На Херсонщине легковушка въехала в людей на остановке / 24 канал

      На Херсонщине вблизи села Николаевка произошло жуткое ДТП, в результате которого погибли два человека, еще один человек был госпитализирован.

      Так, автомобиль Volkswagen Passat B6 столкнулся с "ВАЗ 2106", в результате чего иномарка выехала на обочину и врезалась в остановку общественного транспорта.

      Читайте также: У Львова маршрутка с пассажирами слетела с дороги: фото

      35-летний мужчина погиб на месте, его 29-летняя сестра, получив тяжелые черепно-мозговые травмы, скончалась в больнице. Еще один пострадавший сейчас в райбольнице в тяжелом состоянии. У него серьезная травма позвоночника.

      Аварія на Херсонщині
      Авария на Херсонщине

      По словам правоохранителей, оба водителя были трезвые. Сейчас полиция выясняет, по чьей вине произошла авария. Виновнику ДТП грозит лишение свободы на срок до 10 лет.

      В результаті ДТП загинули 2 людей
      В результате ДТП погибли 2 человека

      blog_ava
      Где погулять в Киеве: лучшие места столицы, которые стоит увидеть
      сегодня
      66037
      Теги: Новости Украины Авто Полиция Аварии и ДТП Новости Херсона Жертвы
      Источник: 24 канал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Чому таранька – це небезпечно, і як уберегтися від ботулізму
      сегодня , 17:00 Чому таранька – це небезпечно, і як уберегтися від ботулізму
      Ольга Стефанишина 1188
      Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"
      сегодня , 16:44 Ко Дню журналиста: топ-5 фильмов об "акулах пера"
      307
      Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и чего от них ждать во Львове
      сегодня , 16:00 Радикалы и братья России: кто такие фанаты сборной Сербии и чего от них ждать во Львове
      Михайло Гема 144
      День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
      сегодня , 15:30 День журналиста: подборка наиболее эпических курьезов в прямом эфире
      Юліана Вінтюк 998
      Скандальне інтерв'ю помічника Зеленського: які заяви викликали хвилю обурення
      сегодня , 15:30 Скандальне інтерв'ю помічника Зеленського: які заяви викликали хвилю обурення
      Олексій Мінаков 505
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук