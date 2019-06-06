На Херсонщині легковик в'їхав у людей на зупинці: є загиблі (фото)

На Херсонщині поблизу села Миколаївка сталася моторошна ДТП, в результаті якої загинули дві людини, ще один чоловік був госпіталізований.

Так, легковик Volkswagen Passat B6 зіткнулася з "ВАЗ 2106", внаслідок чого іномарка виїхала на узбіччя та врізалася в зупинку громадського транспорту.

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35-річний чоловік загинув на місці, його 29-річна сестра, отримавши важкі черепно-мозкові травми, померла у лікарні. Ще один потерпілий зараз у райлікарні у важкому стані. У нього серйозна травма хребта.



Аварія на Херсонщині

За словами правоохоронців, обидва водії були тверезі. Наразі поліція з'ясовує, з чиєї провини сталась аварія. Винуватцю ДТП загрожує позбавлення волі на строк до 10 років.



В результаті ДТП загинули 2 людей