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Телеканал новостей 24 Новости Новости Украины

На Херсонщине появился современный стрелковый полигон для полицейских

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На Херсонщине появился современный стрелковый полигон для полицейских
На Херсонщине появился современный стрелковый полигон для полицейских / фото пресс-службы полиции

На Херсонщине появился полигон Главного управления Национальной полиции в Херсонской области предназначен для отработки полицейскими своих действий на открытой местности с применением всех видов стрелкового оружия. Тренировочное заведение было построено на территории карьера площадью 5 гектаров за почти полтора года.

Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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Полигон состоит из комплекса сооружений: пистолетный, автоматный и гранатный тиры, полоса препятствий, городок для отработки приемов по освобождению заложников, тренировочный блокпост и административные здания.

По словам главы Нацполиции Сергея Князева, полигон является современным и необходимым в работе полиции Херсонщины. Поэтому глава ведомства высоко оценила его работу.

В полиции уверяют, что тренировки на современном полигоне помогут полицейским более эффективно выполнять свои обязанности.

"Отныне работники полиции области имеют возможность совершенствовать свои навыки по огневой, тактической и физической подготовке. А в дальнейшем, используя полученные знания, полицейские смогут более эффективно выполнять свои обязанности", – отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артур Мериков.

Смотрите видео представления нового современного стрелкового полигона для полицейских на Херсонщине

 

Теги: Новости Украины Оружие Полиция Новости Херсона
Источник: 24 Канал
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