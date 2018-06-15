На Херсонщине появился современный стрелковый полигон для полицейских

На Херсонщине появился полигон Главного управления Национальной полиции в Херсонской области предназначен для отработки полицейскими своих действий на открытой местности с применением всех видов стрелкового оружия. Тренировочное заведение было построено на территории карьера площадью 5 гектаров за почти полтора года.

Об этом сообщает пресс-служба полиции. Читайте также: В Одесской области около 30 человек содержались в рабстве: полиция освободила рабов Полигон состоит из комплекса сооружений: пистолетный, автоматный и гранатный тиры, полоса препятствий, городок для отработки приемов по освобождению заложников, тренировочный блокпост и административные здания. По словам главы Нацполиции Сергея Князева, полигон является современным и необходимым в работе полиции Херсонщины. Поэтому глава ведомства высоко оценила его работу. В полиции уверяют, что тренировки на современном полигоне помогут полицейским более эффективно выполнять свои обязанности. "Отныне работники полиции области имеют возможность совершенствовать свои навыки по огневой, тактической и физической подготовке. А в дальнейшем, используя полученные знания, полицейские смогут более эффективно выполнять свои обязанности", – отметил начальник Главного управления Национальной полиции в Херсонской области Артур Мериков. Смотрите видео представления нового современного стрелкового полигона для полицейских на Херсонщине