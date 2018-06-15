На Херсонщині з’явився сучасний стрілецький полігон для поліцейських

На Херсонщині з’явився полігон Головного управління Національної поліції в Херсонській області призначений для відпрацювання поліцейськими своїх дій на відкритій місцевості із застосуванням всіх видів стрілецької зброї. Тренувальний заклад був побудований на території кар’єру площею 5 гектарів за майже півтора роки.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

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Полігон складається з комплексу споруд: пістолетний, автоматний та гранатний тири, смугу перешкод, містечко для відпрацювання прийомів по звільненню заручників, тренувальний блокпост та адміністративні будівлі.

За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, полігон є сучасним та необхідним у роботі поліції Херсонщини. Відтак очільник відомства високо оцінив його роботу.

У поліції запевняють, що тренування на сучасному полігоні допоможуть поліцейським більш ефективно виконувати свої обов’язки.

"Відтепер працівники поліції області мають можливість вдосконалювати свої навички з вогневої, тактичної та фізичної підготовки. А в подальшому, використовуючи отримані знання, поліцейські зможуть більш ефективно виконувати свої обов’язки", – зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Артур Мєріков.

Дивіться відео представлення нового сучасного стрілецького полігону для поліцейських на Херсонщині