20:58
15 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
19°C
28°C 16°C
  • субота
    29°C 18°C
  • неділя
    30°C 18°C
  • понеділок
    29°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Російська Lada від Трампа. Паті лайк е рашан
Вєсті Кремля
23:44, 14 червня
Вєсті.UA. Фейл Порошенка. Провокативний Гройсман
Вєсті.UA
21:22, 14 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, сьогодні
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Хрущовки. Як за десятиліття переселити третину країни
Згадати все
22:57, 12 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Херсонщині з'явився сучасний стрілецький полігон для поліцейських

138 Читать новость на русском
На Херсонщині з’явився сучасний стрілецький полігон для поліцейських
На Херсонщині з’явився сучасний стрілецький полігон для поліцейських / Фото прес-служби поліції

На Херсонщині з’явився полігон Головного управління Національної поліції в Херсонській області призначений для відпрацювання поліцейськими своїх дій на відкритій місцевості із застосуванням всіх видів стрілецької зброї. Тренувальний заклад був побудований на території кар’єру площею 5 гектарів за майже півтора роки.

Про це повідомляє прес-служба поліції. 

Читайте також: На Одещині близько 30 людей утримувалися в рабстві: поліція визволила невільників

Полігон складається з комплексу споруд: пістолетний, автоматний та гранатний тири, смугу перешкод, містечко для відпрацювання прийомів по звільненню заручників, тренувальний блокпост та адміністративні будівлі.

За словами глави Нацполіції Сергія Князєва, полігон є сучасним та необхідним у роботі поліції Херсонщини. Відтак очільник відомства високо оцінив його роботу. 

У поліції запевняють, що тренування на сучасному полігоні допоможуть поліцейським більш ефективно виконувати свої обов’язки.

"Відтепер працівники поліції області мають можливість вдосконалювати свої навички з вогневої, тактичної та фізичної підготовки. А в подальшому, використовуючи отримані знання, поліцейські зможуть більш ефективно виконувати свої обов’язки", – зазначив начальник Головного управління Національної поліції в Херсонській області Артур Мєріков.

Дивіться відео представлення нового сучасного стрілецького полігону для поліцейських на Херсонщині

 

Теги: Новини України Новини Херсона Поліція Зброя
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
сьогодні, 19:00 Що подарувати на День батька: оригінальні та цікаві ідеї для молодих і досвідчених татусів
Яніна Ткачук 340
Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
сьогодні, 18:01 Як вберегтися від удару блискавки: поради, які варто знати кожному
5124
Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
сьогодні, 17:01 Заміна Захарченка і Жебрівського: чого чекати Донбасу
Дмитро Снєгирьов 1934
Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
сьогодні, 16:00 Трудова міграція: за яких умов українці перестануть тікати з країни
Роман Семенуха 657
"Небезпечний Трамп": стратегія для України
сьогодні, 15:01 "Небезпечний Трамп": стратегія для України
Василь Яніцький 1265
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук