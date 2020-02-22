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      На Херсонщине произошел взрыв на АЗС: пострадали двое людей – фото

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      Взрыв в поселке Великая Александровка / facebook.com / Сергей Черный

      В поселке Великая Александровка на Херсонщине произошел взрыв на автозаправочной станции. Во время взрыва пострадали двое сотрудников АЗС.

      Взрыв произошел около 11:20 утра. Об этом сообщил начальник Главного управления ГСЧС Украины в Херсонской области Сергей Черный на своей странице в фейсбук.

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      Как произошел взрыв и что известно о пострадавших

      Взорвалась бочка объемом 10 кубических метров с парами газа и масла. Спасатели, прибывшие по вызову, охладили ее водой.

      Один из пострадавших, 34-летний мужчина, отправили на скорой в Великоалександровскую центральную районную больницу с ожогами лица и рук 3-й степени. Другой мужчина получил легкие ожоги лица и рук 2-й степени, но от госпитализации отказался.

      Станция расположена на безопасном расстоянии от жилых домов. Жители населенного пункта не пострадали.


      Взрыв на Херсонщине на АЗС / facebook.com – Сергей Черный

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новости Украины Новости политики Взрыв Новости Херсона ГСЧС
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