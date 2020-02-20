15:19
20 фев 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      техно lifestyle Здоровье спорт дизайн Афиша Инвестиции auto Учеба Likar logo-afisha покер
      more
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин попал на бабки. Россияне будут есть мох
      Вєсті Кремля
      22:11, 19 февраля
      Вести.UA: У Андрея Богдана разбитое сердце. Развлечения нардепов в Раде
      Вєсті.UA
      20:11, 19 февраля
      Как проворачивают земельную аферу с фальшивыми удостоверениями учасников АТО: расследование
      ЦРУ
      09:00, 30 октября 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: от культа до гонок на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 июля 2019
      ВОЗВРАЩЕНИЕ УКРАИНЦЕВ ИЗ КИТАЯ РЕВОЛЮЦИЯ ДОСТОИНСТВА БОЙ ВОЗЛЕ ЗОЛОТОГО

      В Черкассах мужчина решил разрезать снаряд болгаркой

      - Читати новину українською

      Мужчина в Черкассах пытался разрезать снаряд времени Второй мировой войны. Из-за взрыва пострадавшего госпитализировали.

      В селе Орадовка, что в Черкассах, прогремел взрыв, сообщает спикер ГСЧС. Накануне до инцидента взрывоопасный предмет нашли с помощью металлоискателя.

      Читайте также: Мужчина взорвал гранату в авто на Винничине: трое человек ранены

      35-летний мужчина решил болгаркой разрезать 76 мм снаряд времени Второй мировой войны. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу. Медицинские работники пытаются спасти мужчине правую руку.

      В этом году в Черкасской области уже найдены и уничтожены 27 боеприпасов времен прошлых войн.

      Лига Европы: расписание матчей 1/16 финала
      сегодня
      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Взрыв Новости Черкасс Криминал
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      сегодня , 15:00 Истерия с коронавируса: вспомните сколько людей в Украине умирает от туберкулеза
      Олекса Коба
      сегодня , 12:05 Годовщина расстрела Майдана: о чем врут путинские наемники?
      Юрій Бутусов
      сегодня , 12:46 Какие существуют типы печати и как они влияют на качество картинки
      Віктор Терешков
      сегодня , 13:00 Умные инвестиции: как вложить и зарабатывать на недвижимости в Батуми
      сегодня , 09:03 Вода в Крым: как ее недостаток влияет на оккупацию полуострова
      Ярослав Голобородько
      Новости
      Больше новостей

      Читай новости даже без интернета

      Скачать

      Читай новости даже без интернета

      Залиште відгук