В Черкассах мужчина решил разрезать снаряд болгаркой

Мужчина в Черкассах пытался разрезать снаряд времени Второй мировой войны. Из-за взрыва пострадавшего госпитализировали.

В селе Орадовка, что в Черкассах, прогремел взрыв, сообщает спикер ГСЧС. Накануне до инцидента взрывоопасный предмет нашли с помощью металлоискателя.

Читайте также: Мужчина взорвал гранату в авто на Винничине: трое человек ранены

35-летний мужчина решил болгаркой разрезать 76 мм снаряд времени Второй мировой войны. Пострадавшего срочно госпитализировали в больницу. Медицинские работники пытаются спасти мужчине правую руку.

В этом году в Черкасской области уже найдены и уничтожены 27 боеприпасов времен прошлых войн.