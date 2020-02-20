У Черкасах чоловік вирішив розрізати снаряд болгаркою
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Чоловік у Черкасах намагався розрізати снаряд часі Другої світової війни. Через вибух постраждалого госпіталізували.
У селі Орадівка, що у Черкасах пролунав вибух, повідомляє речник ДСНС. Напередодні до інциденту вибухонебезпечний предмет знайшли за допомогою металошукача.
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35-річний чоловік вирішив болгаркою розрізати 76 мм снаряд часі Другої світової війни. Постраждалого терміново госпіталізували до лікарні. Медичні працівники намагаються врятувати чоловікові праву руку.
Цього року в Черкаській області вже знайдені та знищені 27 боєприпасів часів минулих війн.
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