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      На Херсонщині стався вибух на АЗС: постраждали двоє людей – фото

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      Вибух у селищі Велика Олександрівка / facebook.com / Сергій Чорний

      У селищі Велика Олександрівка, що на Херсонщині стався вибух на автозаправній станції. Під час вибуху постраждали двоє співробітників АЗС.

      Вибух стався близько 11:20 ранку. Про це повідомив начальник Головного управління ДСНС України у Херсонській області Сергій Чорний на своїй фейсбук-сторінці.

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      Як стався вибух і що відомо про постраждалих

      Вибухнула бочка об'ємом 10 кубічних метрів з парами газу і масла. Рятувальники, які прибули за викликом, охолодили її водою.

      Один із постраждалих, 34-річний чоловік, відправили швидкою у Великоолександрівську центральну районну лікарню з опіками обличчя та рук 3-го ступеня. Інший чоловік отримав легкі опіки обличчя і рук 2-го ступеня, але від госпіталізації відмовився.

      Станція розташована на безпечній відстані від житлових будинків. Жителі населеного пункту не постраждали.


      Вибух на Херсонщині на АЗС / facebook.com – Сергій Чорний

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      Автор: Северин Трач
      Теги: Новини Херсона ДСНС Вибух Новини України Новини політики
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