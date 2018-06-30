На Херсонщине сгорели 170 гектаров пшеницы
В селе Рубановка Херсонской области сгорело 170 гектаров пшеничного поля.
Об этом сообщает Укринформ со ссылкой на источник в ГСЧС области.
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"В Великолепетихском районе возле с. Рубановка ночью 29 июня около 01:50 загорелось пшеничное поле фермерского хозяйства. В результате пожара сгорело 170 гектаров пшеницы", – рассказали в ГУ ГСЧС в области.
Общая площадь поля составляет 340 гектаров.
Пожар тушили силами местной пожарной охраны Рубановка и фермерского хозяйства. Подразделения ГСЧС к ликвидации пожара не привлекались. Причина пожара на сегодняшний день неизвестна.
Источник: 24 Канал
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