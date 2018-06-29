NASA обнародовало фото последствий лесных пожаров в Калифорнии с космоса
На севере Калифорнии, в США, продолжаются масштабные пожары. Космическое агентство NASA обнародовало фото с космоса, на которых изображены последствия пожаров.
На фотографиях видно, как выглядит часть Калифорнии, где пожары недавно разрушили дома и привели к эвакуации населения.
Фото пожаров в Калифорнии с космоса
Фото пожаров в Калифорнии с космоса
Напомним, на севере Калифорнии в результате лесных пожаров уничтожены 12 строений, а в целом в зоне риска – около шести сотен домов. Сотни пожарных пытаются локализовать возгорание, но сухая погода и сильный порывистый ветер этому мешают.
Источник: 24 Канал
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