NASA обнародовало фото последствий лесных пожаров в Калифорнии с космоса

На севере Калифорнии, в США, продолжаются масштабные пожары. Космическое агентство NASA обнародовало фото с космоса, на которых изображены последствия пожаров.

На фотографиях видно, как выглядит часть Калифорнии, где пожары недавно разрушили дома и привели к эвакуации населения.



Фото пожаров в Калифорнии с космоса



Фото пожаров в Калифорнии с космоса

Напомним, на севере Калифорнии в результате лесных пожаров уничтожены 12 строений, а в целом в зоне риска – около шести сотен домов. Сотни пожарных пытаются локализовать возгорание, но сухая погода и сильный порывистый ветер этому мешают.