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NASA оприлюднило фото з космосу наслідків лісових пожеж в Каліфорнії

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NASA оприлюднили вражаючі фото з космосу лісових пожеж в Каліфорнії
NASA оприлюднили вражаючі фото з космосу лісових пожеж в Каліфорнії / informator

На півночі Каліфорнії, що у США, тривають масштабні пожежі. Космічне агентство NASA оприлюднило фото з космосу на яких зображено наслідки пожеж.

На світлинах видно як виглядає частина Каліфорнії, де пожежі нещодавно зруйнували будинки і призвели до евакуації населення.


Фото з космосу пожеж у Каліфорнії 


Фото з космосу пожеж у Каліфорнії 

Нагадаємо, на півночі Каліфорнії внаслідок лісових пожеж знищено 12 будівель, а загалом в зоні ризику – близько шести сотень будинків. Сотні пожежників намагаються локалізувати займання, але суха погода і сильний поривчастий вітер цьому заважають.

Теги: Новини США Пожежа
Джерело: 24 Канал
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