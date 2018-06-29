NASA оприлюднило фото з космосу наслідків лісових пожеж в Каліфорнії

На півночі Каліфорнії, що у США, тривають масштабні пожежі. Космічне агентство NASA оприлюднило фото з космосу на яких зображено наслідки пожеж.

На світлинах видно як виглядає частина Каліфорнії, де пожежі нещодавно зруйнували будинки і призвели до евакуації населення.



Фото з космосу пожеж у Каліфорнії



Фото з космосу пожеж у Каліфорнії

Нагадаємо, на півночі Каліфорнії внаслідок лісових пожеж знищено 12 будівель, а загалом в зоні ризику – близько шести сотень будинків. Сотні пожежників намагаються локалізувати займання, але суха погода і сильний поривчастий вітер цьому заважають.