В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей: фото

В США лесные пожары охватили Калифорнию. Власти штата вынуждены эвакуировать более трех тысяч жителей одного из районов.

Ведь огонь угрожает жилым кварталам.

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Пламя уже уничтожило 12 зданий, а в целом в зоне риска – около шести сотен домов. Сотни пожарных пытаются локализовать возгорание, но сухая погода и сильный порывистый ветер этому мешают.



В социальной сети Twitter жители Калифорнии публикуют фото пожара.

Очень экстремальный пожар наблюдается в этот час. Прогнозируется, что скорость ветров будет увеличиваться,

– говорится в заметке пользователя Мишеля.

Pretty extreme fire behavior being observed on the #PawneeFire at this hour. Winds are predicted to increase out of the SW / W soon. Photos via @KTVU live aerials. #cafire #cawx pic.twitter.com/ncXwuGTmcb — Michael Gibson (@Geekflanka) 24 червня 2018 р.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Что стало причиной возгорания – выясняют следователи. Добавим, что нынешний уровень пожарной опасности в регионе называют самым высоким за последние годы.

Напомним, что вместе с тем в 14 районах Китая люди страдают от сильных дождей и вызванных ими наводнений. В результате непогоды из опасных областей уже эвакуировали 1127 человек, два человека погибли, еще 540 нуждаются в экстренной медицинской помощи.