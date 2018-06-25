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В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей: фото

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В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей
В Калифорнии из-за сильных лесных пожаров эвакуируют людей / Фото из свободных источников

В США лесные пожары охватили Калифорнию. Власти штата вынуждены эвакуировать более трех тысяч жителей одного из районов.

Ведь огонь угрожает жилым кварталам.

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Пламя уже уничтожило 12 зданий, а в целом в зоне риска – около шести сотен домов. Сотни пожарных пытаются локализовать возгорание, но сухая погода и сильный порывистый ветер этому мешают.

В социальной сети Twitter жители Калифорнии публикуют фото пожара.

Очень экстремальный пожар наблюдается в этот час. Прогнозируется, что скорость ветров будет увеличиваться,
– говорится в заметке пользователя Мишеля.

Информации о жертвах и пострадавших пока нет. Что стало причиной возгорания – выясняют следователи. Добавим, что нынешний уровень пожарной опасности в регионе называют самым высоким за последние годы.

Напомним, что вместе с тем в 14 районах Китая люди страдают от сильных дождей и вызванных ими наводнений. В результате непогоды из опасных областей уже эвакуировали 1127 человек, два человека погибли, еще 540 нуждаются в экстренной медицинской помощи.

Теги: Новости США Стихийный бедствия Пожар
Источник: 24 канал
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