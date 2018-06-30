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Телеканал новин 24 Новини Новини України

На Херсонщині згоріли 170 гектарів пшениці

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Пожежа на Херсонщині
Пожежа на Херсонщині / Фото з вільних джерел

У селі Рубанівка Херсонської області згоріло 170 гектарів пшеничного поля.

Про це повідомляє Укрінформ з посиланням на джерело у ДСНС області.

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"У Великолепетиському районі поблизу с. Рубанівка вночі 29 червня близько 01:50 загорілося пшеничне поле фермерського господарства. В результаті пожежі згоріло 170 гектарів пшениці", – розповіли в ГУ ДСНС в області.

Загальна площа поля становить 340 гектарів.

Пожежу гасили силами місцевої пожежної охорони Рубанівка і фермерського господарства. Підрозділи ДСНС до ліквідації пожежі не залучалися. Причина пожежі на сьогодні невідома.

Теги: Новини України Новини Херсона Пожежа ДСНС Зерно
Джерело: 24 Канал
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