На Херсонщине в частном доме прогремел взрыв: среди пострадавших – младенец

В пятницу, 28 декабря, в селе Новая Збурьевка, на Херсонщине, в жилом доме взорвался газовый баллон. В результате четверо человек получили ранения, двое из них – в тяжелом состоянии.

Об этом сообщила пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям в регионе.

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"В результате взрыва разрушен одноэтажный жилой дом площадью 120 квадратных метров. Пострадали четыре человека: двое рабочих, которые устанавливали натяжной потолок, и жители – мать с дочкой. С различными травмами пострадавших госпитализировали в районную больницу", – говорится в сообщении.

Мастера приводили в порядок частный дом, а именно устанавливали натяжной потолок. Как предусматривает технология, для разогрева полотна применяли тепловую пушку. Она работает от газового баллона, именно он и взорвался во время работ.

Дом разрушен дотла. Сейчас эксперты устанавливают причины взрыва.

Как сообщили Укринформу в Департаменте по вопросам гражданской защиты и оборонной работы Херсонской облгосадминистрации, среди пострадавших 8-месячный ребенок.