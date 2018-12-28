На Херсонщині у приватному будинку прогримів потужний вибух: серед постраждалих – немовля

У п'ятницю, 28 грудня, у селі Нова Збур'ївка, що на Херсонщині, в житловому будинку вибухнув газовий балон. В результаті четверо людей зазнали поранення, двоє з них – у тяжкому стані.

Про це повідомила прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій в регіоні.

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"Внаслідок вибуху зруйновано одноповерховий житловий будинок площею 120 квадратних метрів. Постраждало четверо осіб: двоє робітників, які встановлювали натяжну стелю, і мешканці – мати з донькою. З різними травмами потерпілих госпіталізували до районної лікарні", – йдеться у повідомлені.

Майстри приводили до ладу приватний будинок, а саме встановлювали натяжну стелю. Як передбачає технологія, для розігрівання полотна застосовували теплову гармату. Вона працює від газового балона, саме він і вибухнув під час робіт.

Будинок зруйновано вщент. Наразі експерти встановлюють причини вибуху.

Як повідомили Укрінформу в Департаменті з питань цивільного захисту та оборонної роботи Херсонської облдержадміністрації, серед постраждалих є 8-місячна дитина.