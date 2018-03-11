На Херсонщине военные подрались с нетрезвыми гражданскими

Недалеко от поселка Новая Збурьевка Херсонской области, где одно из подразделений Военно-морских сил ВСУ охраняет военный объект, гражданскими лицами была спровоцирована драка с военнослужащими.

Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.

Несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего находясь в состоянии алкогольного опьянения гражданские лица, приехали на автомобиле BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно,

– говорится в сообщении.

Отмечается, что за несанкционированное пересечение охранного периметра, гражданские были задержаны и впоследствии переданы наряду полицейских, которых вызвали на место инцидента.

Читайте также: На Волыни группа подростков избила бойца, который приехал с Донбасса

В ВМС отмечают, что все упомянутые военнослужащие были трезвыми.

"Сейчас зафиксированы телесные повреждения как военнослужащих, так и гражданских лиц, материалы переданы в правоохранительные органы", – рассказали в ВМС.

В то же время, по указанному факту командованием Военно-морских сил ВСУ и Военной службой правопорядка проводятся служебные проверки. Юридическая оценка будет предоставлена ​​компетентными правоохранительными органами, после чего виновные лица будут привлечены к ответственности.