На Херсонщине военные подрались с нетрезвыми гражданскими
Недалеко от поселка Новая Збурьевка Херсонской области, где одно из подразделений Военно-морских сил ВСУ охраняет военный объект, гражданскими лицами была спровоцирована драка с военнослужащими.
Об этом сообщает пресс-центр Командования Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины в Facebook.
Несколько гражданских лиц избили военнослужащего, что спровоцировало драку. После чего находясь в состоянии алкогольного опьянения гражданские лица, приехали на автомобиле BMW к военному объекту, где высказывались в адрес военных нецензурной бранью и вели себя агрессивно,
– говорится в сообщении.
Отмечается, что за несанкционированное пересечение охранного периметра, гражданские были задержаны и впоследствии переданы наряду полицейских, которых вызвали на место инцидента.
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В ВМС отмечают, что все упомянутые военнослужащие были трезвыми.
"Сейчас зафиксированы телесные повреждения как военнослужащих, так и гражданских лиц, материалы переданы в правоохранительные органы", – рассказали в ВМС.
В то же время, по указанному факту командованием Военно-морских сил ВСУ и Военной службой правопорядка проводятся служебные проверки. Юридическая оценка будет предоставлена компетентными правоохранительными органами, после чего виновные лица будут привлечены к ответственности.