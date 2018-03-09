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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ
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ПАРАЛИМПИАДА-2018 ГАЗОВЫЙ КОНФЛИКТ ВЛАДИМИР РУБАН ВОЙНА НА ДОНБАССЕ

На Волыни группа подростков избила бойца, который приехал с Донбасса

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На Волыни молодые люди жестоко избили военнослужащего
На Волыни молодые люди жестоко избили военнослужащего / Фото из открытых источников

В Нововолынске неизвестные молодчики напали на военнослужащего ВСУ, бойца 128-й бригады, приехавшего с Донбасса в отпуск, и жестоко его избили.

Происшествие произошло вечером 8 марта, передает "Радар" со ссылкой на очевидца.

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По его словам, мужчину продолжали бить даже тогда, когда он упал.

"Малолетки щеголяли, что откинулись с зоны. Подошли к бойцу втроем, попросили сигарету и спросили, кто он по жизни. Он сказал: "Какая вам х** разница". После этого они начали его бить", – рассказал очевидец.

Он отметил, что сначала подростки били военного втроем, а затем к ним присоединились другие – всего восемь человек.

"Бойцу за 30, а им по 16-18 лет. С бойцом было двое ребят, досталось и им. Они говорили: "Не бейте его, он только с АТО приехал". А один из тех ответил: "Я сам сегодня с зоны откинулся", – добавил очевидец.

Также, по его словам, после драки боец ​​"кое-как поднялся и пошел домой". В полицию потерпевшие не обращались потому, что военнослужащему 9 марта нужно было возвращаться на Донбасс, а оформление дела полицией заняло бы много времени.

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Впоследствии в Нововолынском отделении полиции журналистам рассказали, что один из пострадавших обратился за медицинской помощью. Врачи сообщили полиции. Правоохранители сразу прибыли в больницу и опросили избитого.

А дежурный в областном управлении полиции сказал, что граждане вечером звонили на 102 относительно драки на бульваре Шевченко в Нововолынске.

Теги: Новости Украины Война на Донбассе Криминальные новости столкновения Несовершеннолетние Новости Луцка
Источник: 24 Канал
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