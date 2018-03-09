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ПАРАЛІМПІАДА-2018 ГАЗОВИЙ КОНФЛІКТ ВОЛОДИМИР РУБАН ВІЙНА НА ДОНБАСІ

На Волині група підлітків побила бійця, який приїхав з Донбасу

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На Волині молодики жорстоко побили військовослужбовця
На Волині молодики жорстоко побили військовослужбовця / Фото з відкритих джерел

У Нововолинську невідомі молодики напали на військовослужбовця ЗСУ, бійця 128-ї бригади, який приїхав з Донбасу у відпустку, та жорстоко його побили.

Пригода трапилася ввечері, 8 березня, передає "Радар" із посиланням на очевидця.

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За його словами, чоловіка продовжували били, навіть тоді, коли він упав.

"Малолітки хизувалися, що відкинулися з зони. Підійшли до бійця утрьох, попросили цигарку й спитали, хто він по життю. Він сказав: "Яка вам х** різниця". Після цього вони почали його бити", – розповів очевидець.

Він зазначив, що спочатку підлітки били військового втрьох, а згодом до них долучилися інші – загалом вісім чоловік.

"Бійцю за 30, а їм по 16-18 років. Із бійцем було двоє хлопців, перепало і їм. Вони казали: "Не бийте його, він тільки з АТО приїхав". А один із тих відповів: "Я сам сьогодні з зони відкинувся", – додав очевидець.

Також, за його словами, після бійки боєць "сяк-так підвівся і пішов додому". До правоохоронців потерпілі не зверталися начебто через те, що військовослужбовцю 9 березня потрібно було повертатися на Донбас, а оформлення справи поліцією зайняло б багато часу.

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Згодом, у Нововолинському відділенні поліції журналістам розповіли, що один із потерпілих звернувся по медичну допомогу. Лікарі повідомили поліцію. Правоохоронці одразу прибули в лікарню й опитали побитого.

А черговий в обласному управлінні поліції сказав, що громадяни ввечері телефонували-таки на 102 щодо бійки на бульварі Шевченка в Нововолинську.

Теги: Новини України Кримінальні новини Війна на Донбасі Сутички Неповнолітні Луцьк
Джерело: 24 Канал
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