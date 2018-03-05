В Польщі жорстоко побили українця через його національність
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У польському місті Вроцлав двоє невідомих напали на українця у трамваї. Чоловіка жорстоко побили через його національність.
Про це повідомили у Центрі моніторингу проявів расизму і ксенофобії у Польщі.
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Двоє чоловіків атакували українця у трамваї №31 у Вроцлаві. Вони побили його і втекли",– сказано у повідомленні Центру.
Тож правозахисники просять усіх небайдужих допомогти виявити зловмисників.
Як сказано у повідомленні, під час побиття поляки ображали українця за національною ознакою.
Джерело: 24 Канал
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