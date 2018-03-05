В Польше жестоко избили украинца за его национальность

В польском городе Вроцлав двое неизвестных напали на украинца в трамвае. Мужчину жестоко избили за его национальность.

Об этом сообщили в Центре мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше.

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"Двое мужчин атаковали украинца в трамвае №31 во Вроцлаве. Они избили его и скрылись",– сказано в сообщении Центра.

Поэтому правозащитники просят всех неравнодушных помочь найти злоумышленников.

Как сказано в сообщении, во время избиения поляки оскорбляли украинца по национальному признаку.