В Польше жестоко избили украинца за его национальность
В польском городе Вроцлав двое неизвестных напали на украинца в трамвае. Мужчину жестоко избили за его национальность.
Об этом сообщили в Центре мониторинга проявлений расизма и ксенофобии в Польше.
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"Двое мужчин атаковали украинца в трамвае №31 во Вроцлаве. Они избили его и скрылись",– сказано в сообщении Центра.
Поэтому правозащитники просят всех неравнодушных помочь найти злоумышленников.
Как сказано в сообщении, во время избиения поляки оскорбляли украинца по национальному признаку.
Источник: 24 Канал
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