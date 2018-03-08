У Чернівцях четверо невідомих напали на антикорупціонера

Увечері 7 березня у Чернівцях невідомі побили представника організації "Стоп корупції" Валерія Аіріні. Останнім часом він займався розслідувань корупції в правоохоронних органах.

За словами колеги постраждалого Миколи Петіченка, на Валерія Аіріні напали в той момент, коли він виходив з під’їзду власного дому.

"У той момент, коли Валерій Аіріні виходив з дому, на нього накинулись спритники з арматурою. Наразі чоловік уже прийшов до тями й перебуває у лікарні. Ми з’ясовуємо усі обставини нападу. Але пов’язуємо цю криваву розправу виключно з професійною діяльністю Валерія. Останнім часом він як громадський активіст та журналіст почав проводити низку розслідувань щодо корупційної діяльності правоохоронців регіону. Ідеться про прокуратуру та митницю. Ми більш ніж упевнені, що нашого колегу замовили місцеві правоохоронці-корупціонери, а напад здійснили їхні поплічники", – заявив Петіченко в коментарі "УНІАН".

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За словами Романа Бочкали, Валерія Аіріні врятувало те, що він зумів повалити одного з нападників та втекти. Однак у нього струс мозку та численні забої.