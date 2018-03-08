В Черновцах четверо неизвестных напали на антикоррупционера

Вечером 7 марта в Черновцах неизвестные избили представителя организации "Стоп коррупции" Валерия Аирини. В последнее время он занимался расследованием коррупции в правоохранительных органах.

По словам коллеги пострадавшего Николая Петиченка, на Валерия Аирини напали в тот момент, когда он выходил из подъезда своего дома.

"В тот момент, когда Валерий Аирини выходил из дома, на него набросились ловкачи с арматурой. Сейчас мужчина уже пришел в себя и находится в больнице. Мы выясняем все обстоятельства нападения. Но связываем эту кровавую расправу исключительно с профессиональной деятельностью Валерия. В последнее время он как общественный активист и журналист начал проводить ряд расследований в отношении коррупционной деятельности правоохранителей региона. Речь идет о прокуратуре и таможне. Мы более чем уверены, что нашего коллегу заказали местные правоохранители-коррупционеры, а нападение осуществили их приспешники", – заявил Петиченко в комментарии УНИАН.

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По словам Романа Бочкалы, Валерия Аирини спасло то, что он сумел свалить одного из нападавших и убежать. Однако у него сотрясение мозга и многочисленные ушибы.