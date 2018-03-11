На Херсонщині військові побились з нетверезими цивільними

Неподалік селища Нова Збур'ївка Херсонської області, де один з підрозділів Військово-морських сил ЗСУ охороняє військовий об’єкт, цивільними особами була спровокована бійка з військовослужбовцями.

Про це повідомляє прес-центр Командування Військово-Морських Сил Збройних Сил України у Facebook.

Декілька цивільних осіб побили військовослужбовця, що спровокувало бійку. Після чого перебуваючи у стані алкогольного сп'яніння цивільні особи, приїхали на автомобілі BMW до військового об'єкту, де висловлювались на адресу військових нецензурною лайкою та поводили себе агресивно,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що через несанкціонований перетин охоронного периметру, цивільні були затримані та згодом передані наряду поліцейських, яких викликали на місце інциденту.

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У ВМС наголошують, що усі згадані військовослужбовці були тверезими.

"Наразі зафіксовано тілесні ушкодження як військовослужбовців, так і цивільних осіб, матеріали передано до правоохоронних органів", – розповіли у ВМС.

Водночас, щодо зазначеного факту командуванням Військово-морських сил ЗСУ та Військовою службою правопорядку проводяться службові перевірки. Юридична оцінка буде надана компетентними правоохоронними органами, після чого винних осіб буде притягнуто до відповідальності.