На Херсонщине задержали антиукраинских интернет-пропагандистов: подробности

Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили двух интернет-агитаторов. Они в российских социальных сетях призвали к изменению конституционного строя и территориальной целостности Украины.

Жители Херсона и области "работали" еще в начале войны на Донбассе, сообщает пресс-служба СБУ.

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Мужчины оказались администраторами антиукраинской группы. Под фейковыми именами они размещали материалы из российских ресурсов и публикации из сепаратистских сайтов "ЛНР" и "ДНР".

В этих постах пропагандисты оправдывали деятельность террористов, агрессивную политику России, также выражали поддержку бандформированиям на востоке страны, призвали к изменению государственной границы Украины.

Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.