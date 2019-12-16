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      На Херсонщине задержали антиукраинских интернет-пропагандистов: подробности

      1 Читати новину українською
      На Херсонщине задержали антиукраинских интернет-пропагандистов / ssu.gov.ua

      Сотрудники службы безопасности Украины разоблачили двух интернет-агитаторов. Они в российских социальных сетях призвали к изменению конституционного строя и территориальной целостности Украины.

      Жители Херсона и области "работали" еще в начале войны на Донбассе, сообщает пресс-служба СБУ.

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      Мужчины оказались администраторами антиукраинской группы. Под фейковыми именами они размещали материалы из российских ресурсов и публикации из сепаратистских сайтов "ЛНР" и "ДНР".

      В этих постах пропагандисты оправдывали деятельность террористов, агрессивную политику России, также выражали поддержку бандформированиям на востоке страны, призвали к изменению государственной границы Украины.

      Сейчас решается вопрос об объявлении мужчинам подозрения в посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины. Им грозит до 10 лет лишения свободы.

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      Автор: Анна Запотоцкая
      Теги: Криминал Российская пропаганда Новости Херсона
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