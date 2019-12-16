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      На Херсонщині затримали антиукраїнських інтернет-пропагандистів: подробиці

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      На Херсонщині затримали антиукраїнських інтернет-пропагандистів / ssu.gov.ua

      Співробітники служби безпеки України викрили двох інтернет-агітаторів. Вони в російських соціальних мережах закликали до зміни конституційного ладу та територіальної цілісності України.

      Мешканці Херсона та області "працювали" ще на початку війни на Донбасі, повідомляє прес-служба СБУ.

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      Чоловіки виявились адміністраторами антиукраїнської групи. Під фейковими іменами вони розміщували матеріали з російських ресурсів і публікації з сепаратистських сайтів "ЛНР" і "ДНР".

      У цих постах пропагандисти виправдовували діяльність терористів, агресивну політику Росії, також висловлювали підтримку бандформувань на сході країни, закликали до зміни державного кордону України.

      Наразі вирішується питання про оголошення чоловікам підозри в посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України. Їм загрожує до 10 років позбавлення волі.

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      Автор: Анна Запотоцька
      Теги: Кримінал Новини Херсона Російська пропаганда
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