23:26
4 груд 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля
      21:25, сьогодні
      Вєсті.UA
      19:37, сьогодні
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ЗАМАХ НА СОБОЛЄВА ПОЖЕЖА В КОЛЕДЖІ В ОДЕСІ СНІГ В УКРАЇНІ

      В Криму окупанти змушують дітей рити окопи і ходити строєм: шокуюче відео

      342 Читать новость на русском

      Правозахисники заявляють, що Росія в Криму нав'язує мілітаризаційні ідеї серед дітей. На окупованому півострові працює низка так званих військово-патріотичних центрів, в яких неповнолітні вивчають основи військової справи.

      Учні вчаться збирати і розбирати автомати, ходити строєм, рити окопи. Крім того, під час підготовки вони мають присягнути на вірність державі-окупанту. 

      Читайте також: Більш як 600 закрито: скільки українських шкіл залишилось в Криму

      На думку правозахисника Олександра Сєдова, окупанти намагаються вплинути на свідомість дітей. У такий спосіб їх із самого дитинства готують до того, що вони рано чи пізно стануть воєнними, що їм самим це необхідно. Однак це є прямим порушенням 51 статті Женевської конвенції, а саме "пропаганда служби у збройних силах країни-окупанта". 

      За словами психологині Наталії Бугайової, діти копіюють поведінку дорослих, особливо тих, хто для них є авторитетами. Якщо їм змалечку давати до рук зброю, то вони розуміють, що в майбутньому повинні нею скористатися.

      Крим пропаганда мілітаризація війна анексія
      Військова підготовка в одному з навчальних закладів Криму

      Пропаганда війни серед дітей – це порушення міжнародного гуманітарного права. Речниця прокуратури АР Крим Катерина Діденко повідомила, що за статтею 438 КК про порушення законів та звичаїв війни на окупованому півострові зареєстровано кримінальне провадження, за яке передбачено до 12 років позбавлення волі. 

      Читайте також: У Крим повернеться українське радіомовлення

      Російський патріотичний рух "Юнармія" в Криму

      На окупованому півострові влада РФ проводить набір до російського військово-патріотичного руху "Юнармія". У 2017 році 46 учнів гімназії в Сімферополі прийняли кадетську присягу. 

      Відео з присяги першокласників та п'ятикласників у Сімферополі:

       

      Загадкова загибель підлітка на коліях у Прилуках: хлопця не збивав потяг
      сьогодні
      6555
      Автор: Іванна Шептицька
      Теги: Новини України Україна – Росія Анексія Криму Окуповані території
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

      Вибір редакції

      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 22:07 Головні новини 4 грудня: пожежа в Одесі, суд у справі вбивства 3-річного сина Соболєва
      Анастасія Зазуляк 558
      сьогодні , 21:00 Путин нашептал: почему Трамп недолюбливет Украину
      Іван Яковина 699
      3 грудня , 10:30 Що було першим – коньяк чи бренді? Історія легендарних напоїв
      1760
      сьогодні , 19:00 Аутсайдер уже очевиден, или России не избежать снижения доли "Газпрома" на европейском рынке
      Ель Мюрид 1625
      сьогодні , 18:40 Затримання Онищенка в Німеччині: проти кого свідчитиме корумпований екснардеп
      Інна Жолобович 2959
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук