В Криму окупанти змушують дітей рити окопи і ходити строєм: шокуюче відео

Правозахисники заявляють, що Росія в Криму нав'язує мілітаризаційні ідеї серед дітей. На окупованому півострові працює низка так званих військово-патріотичних центрів, в яких неповнолітні вивчають основи військової справи.

Учні вчаться збирати і розбирати автомати, ходити строєм, рити окопи. Крім того, під час підготовки вони мають присягнути на вірність державі-окупанту.

Читайте також: Більш як 600 закрито: скільки українських шкіл залишилось в Криму

На думку правозахисника Олександра Сєдова, окупанти намагаються вплинути на свідомість дітей. У такий спосіб їх із самого дитинства готують до того, що вони рано чи пізно стануть воєнними, що їм самим це необхідно. Однак це є прямим порушенням 51 статті Женевської конвенції, а саме "пропаганда служби у збройних силах країни-окупанта".

За словами психологині Наталії Бугайової, діти копіюють поведінку дорослих, особливо тих, хто для них є авторитетами. Якщо їм змалечку давати до рук зброю, то вони розуміють, що в майбутньому повинні нею скористатися.



Військова підготовка в одному з навчальних закладів Криму

Пропаганда війни серед дітей – це порушення міжнародного гуманітарного права. Речниця прокуратури АР Крим Катерина Діденко повідомила, що за статтею 438 КК про порушення законів та звичаїв війни на окупованому півострові зареєстровано кримінальне провадження, за яке передбачено до 12 років позбавлення волі.

Читайте також: У Крим повернеться українське радіомовлення

Російський патріотичний рух "Юнармія" в Криму

На окупованому півострові влада РФ проводить набір до російського військово-патріотичного руху "Юнармія". У 2017 році 46 учнів гімназії в Сімферополі прийняли кадетську присягу.

Відео з присяги першокласників та п'ятикласників у Сімферополі: