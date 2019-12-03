Більш як 600 закрито: скільки українських шкіл залишилось в Криму
Після окупації Криму кількість учнів, які навчаються українською мовою на півострові скоротилась в 150 разів. В 2013 році в Криму було 660 шкіл.
Про освітні зміни від окупаційної влади розповів представник постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві, пише Укрінформ
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Для надання допомоги дітям, права яких порушуються в АР Крим та Севастополі, Україною створені усі умови для вивчення української мови, літератури та історії дистанційно з допомогою інформаційних технологій,
– розповів український дипломат.
За його інформацією, кількість українських шкіл в Криму, після окупації скоротилась на 87%. Також в 150 разів зменшилась кількість учнів, які навчаються українською на півострові.
До окупації в Криму та Севастополі функціонувало 660 шкіл. Усі діти вивчали українську мову, майже 13 тисяч навчалися цією мовою, понад 2 тисячі – кримськотатарською мовою,
– розповів дипломат.
На форум прибув колаборант Руслан Бальбек, якого обрали до Держдуми Росії від окупованого Криму. Україна заявила про нелегітимність участі представників окупаційної влади Криму на таких форумах.
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А скільки всього в Україні шкіл?
- близько 19 тисяч
- 75 – з угорською мовою викладання;
- 75 – з румунською мовою викладання;
- 3 – з молдовською мовою викладання;
- 5 – з польською мовою викладання;
- 15 шкіл з кримськотатарською мовою викладання було до окупації Криму.