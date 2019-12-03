Більш як 600 закрито: скільки українських шкіл залишилось в Криму

Після окупації Криму кількість учнів, які навчаються українською мовою на півострові скоротилась в 150 разів. В 2013 році в Криму було 660 шкіл.

Про освітні зміни від окупаційної влади розповів представник постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві, пише Укрінформ

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Для надання допомоги дітям, права яких порушуються в АР Крим та Севастополі, Україною створені усі умови для вивчення української мови, літератури та історії дистанційно з допомогою інформаційних технологій,

– розповів український дипломат.

За його інформацією, кількість українських шкіл в Криму, після окупації скоротилась на 87%. Також в 150 разів зменшилась кількість учнів, які навчаються українською на півострові.

До окупації в Криму та Севастополі функціонувало 660 шкіл. Усі діти вивчали українську мову, майже 13 тисяч навчалися цією мовою, понад 2 тисячі – кримськотатарською мовою,

– розповів дипломат.

На форум прибув колаборант Руслан Бальбек, якого обрали до Держдуми Росії від окупованого Криму. Україна заявила про нелегітимність участі представників окупаційної влади Криму на таких форумах.

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А скільки всього в Україні шкіл?