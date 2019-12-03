Більш як 600 закрито: скільки українських шкіл залишилось в Криму

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Школи зариваються з великою швидкістю / Mwesigwa Joel

Після окупації Криму кількість учнів, які навчаються українською мовою на півострові скоротилась в 150 разів. В 2013 році в Криму було 660 шкіл.

Про освітні зміни від окупаційної влади розповів представник постійного представництва України при відділенні ООН у Женеві, пише Укрінформ

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Для надання допомоги дітям, права яких порушуються в АР Крим та Севастополі, Україною створені усі умови для вивчення української мови, літератури та історії дистанційно з допомогою інформаційних технологій,
– розповів український дипломат.

За його інформацією, кількість українських шкіл в Криму, після окупації скоротилась на 87%. Також в 150 разів зменшилась кількість учнів, які навчаються українською на півострові.

До окупації в Криму та Севастополі функціонувало 660 шкіл. Усі діти вивчали українську мову, майже 13 тисяч навчалися цією мовою, понад 2 тисячі – кримськотатарською мовою,
розповів дипломат.

На форум прибув колаборант Руслан Бальбек, якого обрали до Держдуми Росії від окупованого Криму. Україна заявила про нелегітимність участі представників окупаційної влади Криму на таких форумах.

До слова: В Криму встановили бюст з автоматом на подвір'ї школи: фото

А скільки всього в Україні шкіл?

  • близько 19 тисяч
  • 75 – з угорською мовою викладання;
  • 75 – з румунською мовою викладання;
  • 3 – з молдовською мовою викладання;
  • 5 – з польською мовою викладання;
  • 15 шкіл з кримськотатарською мовою викладання було до окупації Криму.
Автор: Ростислав Струтинський
Теги: Анексія Криму Освіта Освіта в Україні ООН Реформа освіти Кримські татари Новини Криму
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